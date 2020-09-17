00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 17 сентября
День Конституции США, Неопалимая Купина и другие события, которые произошли в этот день.
17 сентября в США отмечается День Конституции и Гражданства. Именно в этот день в 1787 году в США была принята первая в мире Конституция, подписанная делегатами Конгресса из 12 штатов. Это первая в мире Конституция, четко определяющая права и свободы человека, как гражданина своей страны.
Первые 10 поправок к Конституции, получившие название «Билль о правах», были приняты первым Конгрессом в сентябре 1789 года и вступили в силу в декабре 1791 года.
Ежегодно к этому празднику Министерство Образования США разрабатывает методические пособия, мандаты и рекомендации для школьников и студентов. Этот день отмечается вдохновенными речами о правах и почетных обязанностях каждого гражданина.
В православной церкви 17 сентября отмечают праздник иконы Божьей Матери, которая в славянской культуре известна как Неопалимая Купина.
В христианстве же Неопалимая Купина стала прообразом Девы Марии, и православные в этот день молятся иконе Божьей Матери, имеющей аналогичное название. В центре такой иконы изображена Мария с младенцем, и эти образа заключены в восьмиконечную звезду, образованную двумя четырехугольниками — красным и зеленым.
17 сентября 1939 года начался Польский поход Красной армии — военная операция
17 сентября 1991 года финский программист Линус Торвальдс опубликовал исходный код Linux, ядра операционной системы. Сначала десятки, потом сотни и тысячи разработчиков поддержали его проект — общими усилиями на свет появилась полноценная операционная система с открытым кодом.
С самого начала и по сей день Linux распространяется как свободное программное обеспечение с лицензией GPL. Это значит, что исходный код операционной системы может увидеть любой пользователь — и не только увидеть, но и доработать его.
17 сентября 1985 года родился Александр Овечкин, российский хоккеист, трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли. Великий Александр, как его окрестили болельщики, сегодня по праву именуется суперзвездой НХЛ и по рекордным показателям приближается к легендам хоккея.