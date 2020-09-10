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15:33 (мск), источник: Индикатор

В соборе Переславля-Залесского обнаружили редкий рисунок фантастического животного

Во время исследования Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском археологи обнаружили граффити, изображающее человека, фантастическое животное и сопровождающееся надписью. Кроме того, во время раскопок были найдены захоронения, части фундамента и фрагменты интерьера раннего собора, отмечается в поступившем в распоряжение редакции Indicator.Ru релизе.

Источник: Институт археологии РАН

Архитектурно-археологический отряд Института археологии РАН во время исследований одного из древнейших храмов домонгольского периода — Спасо-Преображенском собора в Переславле-Залесском — обнаружил редкое граффити XII века. На рисунке изображена фигура бегущего человека, левой рукой поднимающего существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом. Слева от рисунка и под ним находится текст, в конце которого уверенно прочитываются слова «но не всем ладно. Игнат писал». Фразе предшествует загадочная последовательность из пяти букв, которую невозможно истолковать как записанный обычным образом славянский текст. Ученые предполагают, что данная фраза может иметь гадательный характер.

«Перед нами — редчайший пример изображения фантастических существ, по преданиям обитавших в дальних странах.

Подобные изображения есть в западноевропейских миниатюрах средневекового времени, но на Руси они не были широко известны.

Рисунок может также представлять собой аллегорию борьбы добра со злом", — рассказал руководитель отряда, член-корреспондент РАН Владимир Седов.

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Спасо-Преображенский собор был построен по заказу князя Юрия Долгорукого в середине XII века и множество раз перестраивался, подвергался ремонту и реставрации. Археологи неоднократно исследовали собор, обнаружив там уникальную коллекцию граффити, среди которых — сообщение об убийстве князя Андрея Боголюбского и список его убийц. Раскопки 2020 года показали, что собор построен на перекрещивающихся ленточных фундаментах, характерных для домонгольских памятников первой половины XII века. Это открытие, важное для понимания и дальнейшего анализа древнерусской строительной техники XII века, имеет также практическое значение для планирования реставрационных работ в храме, так как фундаментные ленты сообщают собору значительную прочность.

Кроме того, во время раскопок был найден белокаменный саркофаг второй половины XIII — начала XIV века с останками внутри, находка дает новые данные для истории некрополя, внутри собора, где хоронили в основном князей Переславля. Менее статусные захоронения были обнаружены с внешней стороны собора. Также ученые нашли детали интерьера раннего собора, датированные XII веком: фрагменты фресковой живописи, глиняные плитки пола и участки глазури желтого и зеленого цветов.

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