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17:30 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме не увидели трагедии в изъятии тестов на ВИЧ из аптек

Изымаемые из аптек по решению Росздравнадзора экспресс-тесты на ВИЧ cмогут вернуться в продажу уже через месяц, если производитель переоформит регистрационные документы. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы и член комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

Источник: РИА "Новости"

«Это не трагедия. Весь смысл кроется в том, чтобы внести изменения в регистрационное удостоверение. Это может сделать владелец этого самого удостоверения. Просто нужно документы донести. Если тестом могут пользоваться обычные люди — а с 2011 года многое изменилось: и технологии производства, и технологии применения — то техническая процедура оформления займет около месяца. Если производитель все сделает, тест вернется в аптеки», — пояснил депутат.

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По его словам, ведомство обязано поверять регистрационные документы, однако оперативность этой работы вызывает определенные вопросы.

«Я не знаю, давно ли информация об этих тестах появилась в сети. Если давно, то это абсолютный провал работы Росздравнадзора — они вовремя не заметили, как происходит тестирование. Если недавно, то они хорошо сработали, вовремя отреагировали», — заключил Куринный.

Ранее СМИ сообщили о том, что Росздравнадзор потребовал изъять из аптек экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик», поскольку в регистрационном удостоверении от 2011 года говорилось об их «исключительно профессиональном использовании».

При этом именно о тестах «Ораквик» в своем фильме «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» рассказывал Юрий Дудь.

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