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17:13 (мск), источник: РИА Новости

Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:28 MSK, 10.09
Инфицировано1 046 370+5 363
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Скончалось18 263+128
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Выздоровело862 373+5 915
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Инфицировано27 911 537+294 343
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Скончалось904 675+6 219
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Выздоровело18 817 081+230 409
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Источник: РИА Новости

«Перенесенное заболевание формирует иммунитет, длительность его мы пока оцениваем. Но мы видим, что те, что переболел весной, летом, сейчас не заболевает… Наши надежды на то, что это иммунитет будет более-менее продолжительным, и за счет циркуляции возбудителя, бессимптомного или симптомного течения, а также вакцинации мы его сможем сформировать, возможно, к осени 2021 года», — сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.

«Коллективный иммунитет — это временный процесс, и сегодня по тем расчетам, которые у нас есть, мы оцениваем, что 67−70% населения должны иметь антитела. В идеале это 80% и более… Сегодня проводятся различные исследования и у нас в городе, и в стране в целом, …и пока мы видим, что показатель иммунитета у населения порядка 20%, плюс-минус», — добавил Лиознов.

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«Мы периодически слышим информацию о том, что бывают повторные случаи, но каждый из них требует доказательной базы, соответствующего исследования и подтверждения», — отметил глава НИИ гриппа.

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто рассказал в свою очередь, что не является сторонником версии об искусственном происхождении новой коронавирусной инфекции.

«Я бы не хотел быть сторонником конспирологических теорий… Я думаю, это естественное происхождение вируса. Пройдет год, два, три, пять, и мы неизбежно столкнемся с чем-нибудь подобным», — сказал он.

По оценке Шляхто, своевременное лечение этой инфекции, которое он назвал «не очень сложным», позволяет минимизировать вероятность летального исхода.

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