Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

17:13 (мск), источник: РИА Новости
«Перенесенное заболевание формирует иммунитет, длительность его мы пока оцениваем. Но мы видим, что те, что переболел весной, летом, сейчас не заболевает… Наши надежды на то, что это иммунитет будет
«Коллективный иммунитет — это временный процесс, и сегодня по тем расчетам, которые у нас есть, мы оцениваем, что 67−70% населения должны иметь антитела. В идеале это 80% и более… Сегодня проводятся различные исследования и у нас в городе, и в стране в целом, …и пока мы видим, что показатель иммунитета у населения порядка 20%, плюс-минус», — добавил Лиознов.
«Мы периодически слышим информацию о том, что бывают повторные случаи, но каждый из них требует доказательной базы, соответствующего исследования и подтверждения», — отметил глава НИИ гриппа.
Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто рассказал в свою очередь, что не является сторонником версии об искусственном происхождении новой коронавирусной инфекции.
«Я бы не хотел быть сторонником конспирологических теорий… Я думаю, это естественное происхождение вируса. Пройдет год, два, три, пять, и мы неизбежно столкнемся с
По оценке Шляхто, своевременное лечение этой инфекции, которое он назвал «не очень сложным», позволяет минимизировать вероятность летального исхода.