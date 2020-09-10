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18:09 (мск), источник: Аргументы и факты

Скончалась звезда «Игры престолов» Дайана Ригг

Ей было 82 года.

Источник: legion-media.ru

В возрасте 82 лет ушла из жизни британская актриса Дайана Ригг, исполнившая роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов», передает BBC со ссылкой на ее агента.

Отмечается, что артистка скончалась утром в четверг у себя дома в окружении членов семьи. Причина смерти не уточняется.

Ригг также известна широкой аудитории по роли Эммы Пил в сериале «Мстители», помимо этого, она сыграла Трейси, единственную жену Джеймса Бонда в фильме «На секретной службе ее Величества».

Актриса является обладательницей премий BAFTA, Эмми и Тони.

Ранее стало известно о кончине автора музыки к фильму «‎Криминальное чтиво», Рональд Белл умер на 69-м году жизни в США.

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