18:09 (мск), источник: Аргументы и факты
Скончалась звезда «Игры престолов» Дайана Ригг
Ей было 82 года.
В возрасте 82 лет ушла из жизни британская актриса Дайана Ригг, исполнившая роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов», передает BBC со ссылкой на ее агента.
Отмечается, что артистка скончалась утром в четверг у себя дома в окружении членов семьи. Причина смерти не уточняется.
Ригг также известна широкой аудитории по роли Эммы Пил в сериале «Мстители», помимо этого, она сыграла Трейси, единственную жену Джеймса Бонда в фильме «На секретной службе ее Величества».
Ранее стало известно о кончине автора музыки к фильму «Криминальное чтиво», Рональд Белл умер на 69-м году жизни в США.