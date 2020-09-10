18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья превратила свою собаку в героя известных картин и киноафиш
Произведения они рисуют прямо на заборе.
Брайан Стэнли из Огайо вместе со своей семьей некоторое время назад взял из приюта New Lease on Life двух собак — Рипли и Бургера. Рипли оказалась довольно скромной собакой, а вот Бургер — упрямым, любопытным и крайне дружелюбным.
По словам Стэнли, псу было интересно смотреть за соседями и окружающим миром, а потому он постоянно делал подкопы под высоким забором.
Во время карантина мужчине пришла в голову забавная идея — нарисовать вокруг отверстия
Идея с картинами понравилась всем, и возле забора стали останавливаться прохожие, чтобы сфотографироваться с Бургером. Сейчас каждые две недели Брайан вместе со своим сыном рисуют новые картины и кинопостеры, внутрь которых пес с удовольствием просовывает свою голову.
Сейчас пес является звездой не только своего района, но и соцсетей. Стэнли завел отдельный аккаунт в Instagram, где публикует фото Бургера, Рипли и других собак, которые ищут дом, пишет Insider.
Екатерина Гура