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18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья превратила свою собаку в героя известных картин и киноафиш

Произведения они рисуют прямо на заборе.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Брайан Стэнли из Огайо вместе со своей семьей некоторое время назад взял из приюта New Lease on Life двух собак — Рипли и Бургера. Рипли оказалась довольно скромной собакой, а вот Бургер — упрямым, любопытным и крайне дружелюбным.

По словам Стэнли, псу было интересно смотреть за соседями и окружающим миром, а потому он постоянно делал подкопы под высоким забором.

Чтобы решить эту проблему, Брайан вырезал в заборе отверстие, куда Бургер сразу же начал просовывать голову.
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Во время карантина мужчине пришла в голову забавная идея — нарисовать вокруг отверстия какую-то известную картину, чтобы пес оказался героем произведения. Выбор пал на картину Эдварда Мунка «Крик», только собачий вариант они изменили на соответствующее название «Лай».

Идея с картинами понравилась всем, и возле забора стали останавливаться прохожие, чтобы сфотографироваться с Бургером. Сейчас каждые две недели Брайан вместе со своим сыном рисуют новые картины и кинопостеры, внутрь которых пес с удовольствием просовывает свою голову.

Сейчас пес является звездой не только своего района, но и соцсетей. Стэнли завел отдельный аккаунт в Instagram, где публикует фото Бургера, Рипли и других собак, которые ищут дом, пишет Insider.

Екатерина Гура

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