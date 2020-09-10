Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
14Месяц протестов в Белоруссии
18Лень — двигатель искусства: в Никола-Ленивце завершилось «Архстояние»
19:57 (мск), источник: ТАСС

Более 150 россиян стали финалистами чемпионата ArtMasters

Финал конкурса пройдет с 12 по 15 октября в Москве, церемония закрытия чемпионата состоится 21 октября в Большом театре.

Источник: ArtMasters

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Финалистами национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters стали 155 молодых профессионалов из разных субъектов РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе соревнования.

«По итогам квалификационного отбора в заключительный этап в 16 компетенциях вышли 155 участников из 6 федеральных округов России», — сказали в пресс-службе.

Всего заявки на участие в чемпионате ArtMasters подали более 10 000 молодых профессионалов. Затем по результатам практических заданий во второй этап были отобраны 1 145 человек, из которых жюри конкурса выбрало 155 финалистов в возрасте от 18 до 35 лет.

Как пояснили в пресс-службе, участники представляют шесть федеральных округов России — Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный и Дальневосточный.

ArtMasters — это первый в стране национальный чемпионат для тех, кто работает в творческой индустрии. Нашей задачей было выявить и поддержать молодых профессионалов в сфере культуры, и мы были приятно удивлены высоким уровнем и качеством работ конкурсантов.
Борислав Володин
Руководитель дирекции чемпионата
Новость
Александр Калягин пожелал удачи и вдохновения участникам первого в России чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Финал подразумевает очные защиты, которые пройдут с 12 по 15 октября в Москве. В каждой компетенции необходимо будет выполнить профильные задания разного уровня сложности. Например, операторы механики сцены создадут сценарий программы управления механикой сцены и проведут демонстрационный показ своей работы, а художники по свету поставят художественный свет для спектакля и для концертного вокально-инструментального номера.

Художникам-аниматорам необходимо придумать нового персонажа для существующего анимационного фильма. Заданием для режиссеров монтажа станет подготовка короткометражного фильма, монтаж репортажа и создание рекламного ролика для онлайн-киноплатформы. Дизайнеры смешанной реальности создадут музыкальный инструмент из набора семплов, а дизайнеры звука в аудиовизуальных медиа — звуковой дизайн под видео.

Площадки и жюри

Представление творческих работ пройдет на более чем десяти профильных площадках столицы. В том числе это театр «Геликон-опера», киностудии «Мосфильм» и «Союзмультфильм», Российский технологический университет МИРЭА и офис Mail.ru Group. Победителей будет выбирать не только жюри, но и экспертные зрители. Они смогут отдать свой голос за понравившегося участника на официальном сайте чемпионата.

Церемония закрытия чемпионата ArtMasters пройдет 21 октября в Большом театре.

Призеры, занявшие 1, 2 и 3 места, получат целевые денежные сертификаты от 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, а также смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупной компании, на телеканале или киностудии, в известных учреждениях культуры.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Москвы. ТАСС выступает информационным партнером чемпионата.

 Эту легендарную фразу впервые произнес Сталин, который якобы лично писал подобные заявления
Судьба улыбнулась, подарив встречу с этой женщиной - глава компании "Сибур" о жене
Назван срок появления у россиян коллективного иммунитета к COVID
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Умерла исполнительница роли единственной жены Бонда
В Минздраве заявили о вспышках коронавируса в 11 регионах
В Сети показали лучшие фото из путешествий
Британец нашел на чердаке чайник стоимостью $130 тысяч
Здоровье
Ковид абсурдный: что ждет тех, кто заразится коронавирусом Личным опытом делится Юлия Ф. из Краснодара.
Hi-Tech
Как выглядят российские «космические» поезда в метро Совсем скоро на них можно будет прокатиться
Авто
Самые необычные автомобили мировых знаменитостей Розовый «Ламборгини», трактор или, быть может, машина за 700 миллионов рублей? Рассказываем, какая техника стоит в гараже звезд
Кино
Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов» Не стало британской актрисы Дайаны Ригг, которая также была знаменита как исполнительница роли единственной жены Джеймса Бонда
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Почему в Подмосковье больше не будут гореть торфяники?
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Махмут Гареев - человек, который стоил целой армии
Дети
Фото беременной 38-летней Подольской очаровало поклонников Певица балует себя сладостями
Леди
Как 65-летняя Лариса Долина скинула 20 кг на кефирной диете Поздравляем сегодняшнюю именинницу с юбилеем и подсматриваем секреты диеты и красоты знаменитой джаз-певицы.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь