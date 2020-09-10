19:57 (мск), источник: ТАСС
Более 150 россиян стали финалистами чемпионата ArtMasters
Финал конкурса пройдет с 12 по 15 октября в Москве, церемония закрытия чемпионата состоится 21 октября в Большом театре.
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Финалистами национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters стали 155 молодых профессионалов из разных субъектов РФ. Об этом сообщили ТАСС в
«По итогам квалификационного отбора в заключительный этап в 16 компетенциях вышли 155 участников из 6 федеральных округов России», — сказали в
Всего заявки на участие в чемпионате ArtMasters подали более 10 000 молодых профессионалов. Затем по результатам практических заданий во второй этап были отобраны 1 145 человек, из которых жюри конкурса выбрало 155 финалистов в возрасте от 18 до 35 лет.
Как пояснили в
ArtMasters — это первый в стране национальный чемпионат для тех, кто работает в творческой индустрии. Нашей задачей было выявить и поддержать молодых профессионалов в сфере культуры, и мы были приятно удивлены высоким уровнем и качеством работ конкурсантов.
Финал подразумевает очные защиты, которые пройдут с 12 по 15 октября в Москве. В каждой компетенции необходимо будет выполнить профильные задания разного уровня сложности. Например, операторы механики сцены создадут сценарий программы управления механикой сцены и проведут демонстрационный показ своей работы, а художники по свету поставят художественный свет для спектакля и для концертного
Представление творческих работ пройдет на более чем десяти профильных площадках столицы. В том числе это театр «Геликон-опера», киностудии «Мосфильм» и «Союзмультфильм», Российский технологический университет МИРЭА и офис Mail.ru Group. Победителей будет выбирать не только жюри, но и экспертные зрители. Они смогут отдать свой голос за понравившегося участника на официальном сайте чемпионата.
Церемония закрытия чемпионата ArtMasters пройдет 21 октября в Большом театре.
Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Москвы. ТАСС выступает информационным партнером чемпионата.