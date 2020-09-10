18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец нашел на чердаке антикварный чайник стоимостью 130 тысяч долларов
Изначально он хотел за бесценок сдать его в комиссионный магазин.
51-летний житель британского графства Дербишир, который пожелал остаться неизвестным, во время
Среди старых предметов мужчина нашел небольшой фарфоровый чайник, который его дед привез из Китая после окончания Второй мировой войны. Долгие годы фарфор был семейной реликвией и стоял на видном месте за стеклом в шкафу. Но со временем чайник вместе с другими вещами упаковали в коробки и отправили на чердак.
Решив навести порядок в доме, британец разобрал старые вещи, которые изначально планировал отнести в комиссионный магазин, но поскольку тот закрылся
Оказалось, что 15-сантиметровый чайник из фарфора на самом деле был очень редким императорским китайским антиквариатом, датируемым периодом Цяньлуна между 1735 и 1799 годами. Он предназначался для разлива теплого вина на императорских банкетах.
Кстати, два точно таких же чайника сейчас находятся в Национальном Дворцовом музее в Тайбэе (Тайвань) и в Дворцовом музее в Пекине (Китай). Так что встретить подобный предмет в Великобритании было большой неожиданностью и удачей.
По предварительной оценке, за китайский антиквариат британец может выручить около 130 тысяч долларов. Чайник он выставил на аукцион, который пройдет в конце сентября, пишет LAD Bible.
Екатерина Гура