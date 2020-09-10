Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 сентябряМатч Карпов - Каспаров, старт "Секретных материалов" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
8«Неверующих людей не существует»
10Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия
18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец нашел на чердаке антикварный чайник стоимостью 130 тысяч долларов

Изначально он хотел за бесценок сдать его в комиссионный магазин.

51-летний житель британского графства Дербишир, который пожелал остаться неизвестным, во время карантина решил разобрать коробки со старыми вещами на чердаке.

Среди старых предметов мужчина нашел небольшой фарфоровый чайник, который его дед привез из Китая после окончания Второй мировой войны. Долгие годы фарфор был семейной реликвией и стоял на видном месте за стеклом в шкафу. Но со временем чайник вместе с другими вещами упаковали в коробки и отправили на чердак.

Во время загрузки произошла ошибка.

Решив навести порядок в доме, британец разобрал старые вещи, которые изначально планировал отнести в комиссионный магазин, но поскольку тот закрылся из-за карантина, британец решил самостоятельно продать вещи через интернет. В поисках похожих китайских чайников мужчина забрел на страницу аукционного дома Hansons Auctioneers. В надежде выручить побольше денег он обратился к экспертам, которые выяснили истинную ценность находки.

Новость
Горшок для цветов из Великобритании оказался уникальной китайской чашей

Оказалось, что 15-сантиметровый чайник из фарфора на самом деле был очень редким императорским китайским антиквариатом, датируемым периодом Цяньлуна между 1735 и 1799 годами. Он предназначался для разлива теплого вина на императорских банкетах.

Кстати, два точно таких же чайника сейчас находятся в Национальном Дворцовом музее в Тайбэе (Тайвань) и в Дворцовом музее в Пекине (Китай). Так что встретить подобный предмет в Великобритании было большой неожиданностью и удачей.

По предварительной оценке, за китайский антиквариат британец может выручить около 130 тысяч долларов. Чайник он выставил на аукцион, который пройдет в конце сентября, пишет LAD Bible.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Назван срок появления у россиян коллективного иммунитета к COVID
Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов»
В Минздраве заявили о вспышках коронавируса в 11 регионах
В Госдуме не увидели трагедии в изъятии тестов на ВИЧ из аптек
В Сети показали лучшие фото из путешествий
Небо над Сан-Франциско стало оранжевым из-за пожаров (фото)
Найдена самая жаркая деревня в мире (фото)
Здоровье
Ковид абсурдный: что ждет тех, кто заразится коронавирусом Личным опытом делится Юлия Ф. из Краснодара.
Hi-Tech
Как выглядят российские «космические» поезда в метро Совсем скоро на них можно будет прокатиться
Кино
Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов» Не стало британской актрисы Дайаны Ригг, которая также была знаменита как исполнительница роли единственной жены Джеймса Бонда
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Ученые определили, что вызывает рак у людей
Государство положит конец разводам по телефону
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Никогда не трогайте деньги, оставленные на авто
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Новости партнеров
Почему Кристина Орбакайте не любит Галкина
Где в России горят леса
Президент России потребовал избавить медиков от бюрократии при выплатах
Следить за лесными пожарами стало проще
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь