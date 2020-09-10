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19:05 (мск), источник: ТАСС

Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева

Также предлагается возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минюст России планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, также предлагается возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э. М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А. А. Добровинского», — сообщили в министерстве, добавив, что указания внести соответствующие представления на адвокатов направлены в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия — Алания и по Москве.

Оба представления будут направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
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13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Добровинского. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии-Алании уже признала нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката Пашаевым в связи с его публичной активностью.

После решения квалификационной комиссии совет региональной палаты примет решение о дисциплинарном наказании адвоката. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.

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