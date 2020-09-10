19:05 (мск), источник: ТАСС
Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева
Также предлагается возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минюст России планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Как сообщили ТАСС в
«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э. М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А. А. Добровинского», — сообщили в министерстве, добавив, что указания внести соответствующие представления на адвокатов направлены в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия — Алания и по Москве.
13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям
После решения квалификационной комиссии совет региональной палаты примет решение о дисциплинарном наказании адвоката. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.