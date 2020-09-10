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21:56 (мск), источник: РИА Новости

В Китае подтвердили эффективность российского препарата против COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Ученые из Китая подтвердили, что российский препарат «Триазавирин», по предварительным результатам исследования, эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил вице-президент РАН Валерий Чарушин.

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Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили препарат в Китай для испытаний против коронавируса.

«Триазавирин» имеет положительный эффект в борьбе с COVID-19 — сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект", — приводятся в сообщении Уральского федерального университета (УрФУ) слова Чарушина.

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По его словам, в Китае утвержден протокол клинического исследования (опубликован в международном журнале Engineering), согласно которому в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян проводятся рандемизированные дважды слепые исследования: на контрольной группе и на тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, что они получают.

Исследования проводятся на больных с легкой или средней степенью тяжести.

УрФУ уточняет, что в исследование вовлечены 245 пациентов провинции. Такие же изыскания проводятся в ряде больниц Екатеринбурга.

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