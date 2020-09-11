01:24 (мск), источник: РИА Новости
Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
ЕКАТЕРИНБУРГ — РИА Новости. Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций
«Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких… Опыт заключения в республиканской больнице в Сыктывкаре дал положительный (результат), сейчас производство идет», — сказал Черешнев.
Он отметил, что искусственная вентиляция легких — довольно тяжелая нагрузка на организм. На фоне развивающейся пневмонии при COVID-19, когда дыхательная поверхность резко уменьшается,
По его словам, микробиологи решили усовершенствовать аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, и сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.