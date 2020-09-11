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01:24 (мск), источник: РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ — РИА Новости. Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:28 MSK, 11.09
Инфицировано1 046 370+5 363
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Скончалось18 263+128
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Выздоровело862 373+5 915
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Инфицировано27 991 630+296 500
28.08
285636
29.08
280324
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Скончалось906 122+6 043
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Выздоровело18 848 768+242 685
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Источник: РИА Новости

«Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких… Опыт заключения в республиканской больнице в Сыктывкаре дал положительный (результат), сейчас производство идет», — сказал Черешнев.

Он отметил, что искусственная вентиляция легких — довольно тяжелая нагрузка на организм. На фоне развивающейся пневмонии при COVID-19, когда дыхательная поверхность резко уменьшается, гелий-кислородная подогреваемая до 90−95 градусов смесь значительно превосходит искусственную вентиляцию легких.

По его словам, микробиологи решили усовершенствовать аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, и сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

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