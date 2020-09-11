05:14 (мск), источник: Известия
Часть российских школьников снова перешла на удаленку
Часть школьников в России вернулась к дистанционному обучению — в разных регионах классы или целые учебные заведения отправились на карантин
У каждой школы свой порядок действий при обнаружении симптомов респираторного заболевания, пояснил заслуженный учитель России, директор московской школы № 109 Евгений Ямбург.
«В нашей школе мы связываемся с родителями, просим забрать ребенка с симптомами или же сами провожаем домой. Пока ни у кого из отправленных детей коронавирус не нашли. Так или иначе, сейчас это не носит массового характера. Когда всё обрушилось, справились, а сейчас тем более справимся», — заявил он.
Школьника, пришедшего на уроки с температурой 37,1 и выше, изолируют в медпункте, после чего вызывают скорую помощь и сообщают о случившемся родителям. Если потом у ребенка не будет диагностирован коронавирус, он может вернуться в школу. Если же ученик заболел, весь его класс отправят на карантин. Сроки карантина школе сообщит Роспотребнадзор. Ведомство также примет решение по мерам изоляции для родственников заболевшего ребенка.
Возвращение в школу детей, заболевших коронавирусом или ОРВИ, возможно только с медицинскими справками. Их одноклассники, которые не болели, но находились на карантине, могут приступить к занятиям тоже со справкой от врача. Либо они могут предоставить в учебное заведение отрицательные результаты анализа ПЦР на ковид.
В Минпросвещения «Известиям» сообщили, что ведомство в ежедневном режиме проводит мониторинг ситуации в регионах. При этом в министерстве не смогли уточнить, сколько учебных заведений по стране вынуждены были ввести у себя карантин по коронавирусу. В ведомстве также отметили, что сейчас дети болеют не только ковидом, но и ОРВИ. Поэтому ситуация в каждом учебном заведении индивидуальна.