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08:18 (мск), источник: РИА Новости

Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов перечислил заболевания, при которых вакцинация от коронавируса абсолютно противопоказана, пишет «Вечерняя Москва».

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:28 MSK, 11.09
Инфицировано1 046 370+5 363
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Скончалось18 263+128
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Выздоровело862 373+5 915
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28.08
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Скончалось909 614+5 916
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29.08
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Выздоровело18 994 237+217 363
28.08
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198022
30.08
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7.09
183207
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205553
9.09
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Источник: РИА Новости

Среди них специалист отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов. Самым простым примером такого заболевания он называет онкологические.

«Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — пояснил Жемчугов.

Медик напомнил, что все вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента.

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Кроме того, Жемчугов отнес к абсолютному противопоказанию к вакцинации от COVID-19 воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови, а также красную волчанку.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработанали в НИЦЭМ имени Гамалеи, его производят совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в среду в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.

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