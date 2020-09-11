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13:03 (мск), источник: ТАСС

Юлия Тимошенко вылечилась от коронавируса

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер украинской партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко выздоровела после заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

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Источник: AP 2020

«Только что Юлия Владимировна [Тимошенко] получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», — написала она в Facebook.

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Сорока заверила, что в целом политик чувствует себя «значительно лучше», однако последствия коронавируса еще наблюдаются. «Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни», — добавила пресс-секретарь.

Во второй половине августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ряд украинских СМИ сообщили тогда, что врачи подключили Тимошенко к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее держалась высокая температура.

За прошедшие сутки украинские врачи зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом — 3 144. Число заболевших на Украине достигло 148 756, из этого числа 3 076 летальных исходов, выздоровели 67 005 пациентов.

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