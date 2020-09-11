Юлия Тимошенко вылечилась от коронавируса

«Только что Юлия Владимировна [Тимошенко] получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», — написала она в Facebook.
Сорока заверила, что в целом политик чувствует себя «значительно лучше», однако последствия коронавируса еще наблюдаются. «Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни», — добавила
Во второй половине августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ряд украинских СМИ сообщили тогда, что врачи подключили Тимошенко к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее держалась высокая температура.
За прошедшие сутки украинские врачи зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом — 3 144. Число заболевших на Украине достигло 148 756, из этого числа 3 076 летальных исходов, выздоровели 67 005 пациентов.