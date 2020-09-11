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11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Определены самые смешные фото дикой природы 2020 года

В финал международного конкурса попали 44 фото

44
фотографии
44
фотографии
44
фотографии

Организаторы ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards объявили финалистов 2020 года. В этом году из нескольких тысяч забавных снимков дикой природы, присланных на конкурс, в финальный список попали 44 фото.

По словам организаторов, целью этого веселого конкурса является напоминание о том, как важно беречь дикую природу. Победителей Comedy Wildlife Photography Awards жюри объявит 22 октября.

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