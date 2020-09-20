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00:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 20 сентября

Первое кругосветное путешествие в мире, открытие Каннского фестиваля, трагедия в Кармадонском ущелье и другие события в истории, произошедшие в этот день

Кругосветное путешествие Магеллана

20 сентября 1519 года из испанской гавани Сан Лукар-де-Баррамеда вышла морская экспедиция под руководством Фернана Магеллана, состоявшая из 5 кораблей с запасом провизии на два года. Штатный состав флотилии насчитывал порядка 300 человек.

Это было первое в истории кругосветное путешествие и одно из величайших событий XVI века.

В ходе экспедиции была обнаружена гигантская акватория, названная впоследствии Тихим океаном, подтверждена теория шарообразности Земли, а также тот факт, что большую часть поверхности нашей планеты занимает не суша, как думал Колумб, а вода. Путешествие длилось три года и завершилось 6 сентября 1522 года под командованием Хуана Себастьяна Элькано. Домой в Испанию удалось вернуться только одному кораблю с 18 членами экипажа. Сам Магеллан был убит в 1521 году на Филиппинских островах.

В Санкт-Петербурге открылась первая в России консерватория

158 лет назад, в 1862 году, в Санкт-Петербурге открылась первая в России консерватория (сейчас Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова). Она была создана по инициативе пианиста и композитора Антона Рубинштейна на базе музыкальных классов Русского музыкального общества и находилась под непосредственным покровительством великой княгини Елены Павловны. В 1995 году Санкт-Петербургская государственная консерватория была внесена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Завершено объединение Италии

20 сентября 1870 года в ходе военных действий за объединение независимых провинций на территории Италии в единое королевство итальянские войска заняли Папскую область и вошли в Рим. Уже 2 октября в городе прошел референдум, в результате которого за присоединение Рима к Италии проголосовали свыше 133 тысячи человек, а против — 1,5 тысячи. 1 июля 1871 года Рим был официально объявлен столицей Королевства Италия.

Источник: AFP 2020

Открытие первого Каннского кинофестиваля

20 сентября 1946 года во французском городе Канны открылся первый Каннский кинофестиваль.

За 17 дней зрители увидели 46 фильмов, а главную награду получили 11 картин, среди них советский фильм «Великий перелом» режиссера Фридриха Эрмлера.

До 1951 года фестиваль проводился в сентябре, но позже организаторы перенесли его на весну, чтобы не совпадать по времени с Венецианским кинофестивалем, который проходит в августе-сентябре.

Трагедия в Кармадонском ущелье и гибель Сергея Бодрова-младшего

В этот день в 2002 году в Кармадонском ущелье в Северной Осетии произошел сход ледника Колка. В результате трагедии погибли и пропали без вести 125 человек, в их числе съемочная группа фильма «Связной» и режиссер Сергей Бодров-младший. Ледово-грязе-каменный поток со скоростью 150−200 км/час продвинулся почти на 20 км по долине реки Геналдон, сметая все на своем пути. Поиски людей продолжались полтора года, но большинство из них так и остались пропавшими без вести.

Источник: AP 2020

Теракт в гостинице «Марриотт» в Пакистане

Еще одной трагедией запомнилась дата 20 сентября. В этот день в 2008 году террорист-смертник подорвал грузовик со взрывчаткой рядом с фешенебельным отелем «Марриотт» в Исламабаде. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 18 и глубиной 7,5 метра. Часть здания обрушилась и начался пожар. В результате теракта погибло 54 человека, в том числе и посол Чехии, пострадали 266 человек.

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