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День в истории: 20 сентября
Первое кругосветное путешествие в мире, открытие Каннского фестиваля, трагедия в Кармадонском ущелье и другие события в истории, произошедшие в этот день
20 сентября 1519 года из испанской гавани Сан
В ходе экспедиции была обнаружена гигантская акватория, названная впоследствии Тихим океаном, подтверждена теория шарообразности Земли, а также тот факт, что большую часть поверхности нашей планеты занимает не суша, как думал Колумб, а вода. Путешествие длилось три года и завершилось 6 сентября 1522 года под командованием Хуана Себастьяна Элькано. Домой в Испанию удалось вернуться только одному кораблю с 18 членами экипажа. Сам Магеллан был убит в 1521 году на Филиппинских островах.
158 лет назад, в 1862 году, в
20 сентября 1870 года в ходе военных действий за объединение независимых провинций на территории Италии в единое королевство итальянские войска заняли Папскую область и вошли в Рим. Уже 2 октября в городе прошел референдум, в результате которого за присоединение Рима к Италии проголосовали свыше 133 тысячи человек, а против — 1,5 тысячи. 1 июля 1871 года Рим был официально объявлен столицей Королевства Италия.
20 сентября 1946 года во французском городе Канны открылся первый Каннский кинофестиваль.
До 1951 года фестиваль проводился в сентябре, но позже организаторы перенесли его на весну, чтобы не совпадать по времени с Венецианским кинофестивалем, который проходит в
В этот день в 2002 году в Кармадонском ущелье в Северной Осетии произошел сход ледника Колка. В результате трагедии погибли и пропали без вести 125 человек, в их числе съемочная группа фильма «Связной» и режиссер Сергей Бодров-младший.
Еще одной трагедией запомнилась дата 20 сентября. В этот день в 2008 году