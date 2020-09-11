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13:29 (мск), источник: Ведомости

Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытателей вакцины «Вектора»

В рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор» у добровольцев не было отмечено побочных эффектов, кроме незначительной болезненности в месте инъекции у некоторых участников, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Источник: РИА "Новости"

«За исключением незначительной и кратковременной (1−2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины “ЭпиВакКорона”, никаких побочных эффектов не отмечено», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что у добровольцев не было никаких симптомов и неблагоприятных проявлений после прививки. Вакцина от коронавируса центра «Вектор» безопасна, так как не содержит живой вирус и формирует иммунитет с помощью искусственно синтезированных пептидов, говорится в сообщении.

8 сентября сообщалось, что центр «Вектор» закончил вакцинацию добровольцев в рамках клинических испытаний препарата. По данным Роспотребнадзора, у всех участников, которые в ходе второй фазы испытаний получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет к коронавирусу.

11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал научный центр Гамалеи. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. В ходе испытаний планируется провакцинировать 40 000 добровольцев. Массовые поставки вакцины в регионы начнутся в октябре-ноябре 2020 г., рассказывал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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