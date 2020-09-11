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12:41 (мск), источник: РБК

Почти половина россиян решили никогда не делать прививку от коронавируса

Число противников прививок от коронавируса за лето выросло на 8%, показывает исследование ВШЭ. Больше стало и тех, кто считает эпидемию выдумкой.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:28 MSK, 11.09
Инфицировано1 051 874+5 504
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
29.0811.09
Скончалось18 365+102
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
29.0811.09
Выздоровело868 107+5 734
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
29.0811.09
Инфицировано28 191 178+304 353
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
29.0811.09
Скончалось909 927+5 824
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
29.0811.09
Выздоровело19 015 510+224 314
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
29.0811.09
Источник: РИА "Новости"

Сомнения в вакцине и коронаскептики

Почти половина россиян (45,6%) никогда не будут делать прививку против коронавируса — вне зависимости от того, российского производства это вакцина или иностранного, следует из исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Из числа тех, кто отказывается от прививки, 24,6% все же намерены следить за результатами массовых вакцинаций — их интересует, насколько вакцина будет эффективна и безопасна. Еще четверть (25%) из числа отказавшихся — противники любых прививок.

За лето число противников прививок от коронавируса увеличилось почти на 8%.

Как проводилось исследование

Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) с 5 по 7 сентября. В опросе приняли участие 9 тыс. человек в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России.

По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в середине июня, снизилось число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса сразу после ее появления — 13,2% (против 15,8% в июне). Еще 18,6% опрошенных не собираются вакцинироваться в этом году и планируют подождать с решением до следующего года.

С начала пандемии в России существенно выросла доля тех, кто уверен, что опасность эпидемии преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц.

В конце мая так считали 32,8% россиян, к началу сентября их доля возросла до 43,4%. Наряду с этим каждый пятый респондент (20,4%) считает, что Россия находится в начале второй волны эпидемии (в предыдущие этапы опроса этот вопрос не задавался).

Наибольшая доля скептиков проживают в Дальневосточном федеральном округе (54,4%), в регионах-лидерах — Сибирский (46,5%) и Центральный (45,8%) федеральные округа.

В Москве минимальная доля коронаскептиков (34,7%), отмечают авторы исследования. Жители столицы больше, чем в других регионах, ожидают вторую волну коронавируса. «Почти каждый третий житель столицы считает, что мы находимся в начале второй волны пандемии», — говорится в исследовании.

Доля коронаскептиков растет на фоне спада заболеваемости коронавирусом, при этом у многих в окружении не появилось ни одного случая заражения, объясняет один из авторов исследования Руслан Артамонов. «Фактически для многих вирус угрожал только в теории, в информационном поле, но люди ощущали и экономические трудности, и все ограничения, связанные с самоизоляцией», — говорит Артамонов.

В конце марта в Москве, а впоследствии и в других регионах был введен режим самоизоляции. К 31 марта оперативный штаб по коронавирусу сообщал более чем о 2 тыс. заболевших в 73 регионах. С 11 мая по решению президента России Владимира Путина начался процесс поэтапного снятия ограничений. Число заболевших на тот момент составило более 200 тыс. заболевших в 85 регионах. К началу сентября большинство регионов сняли действующие ограничения, а общее число заболевших коронавирусом превысило 1 млн человек.

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С Артамоновым согласен советник гендиректора Международного медицинского кластера Ярослав Ашихин. «Люди стали оценивать коронавирус как менее опасную угрозу. Кроме того, ученые пока не могут внятно объяснить людям, почему не было взрыва коронавируса после открытия границ, будет ли выраженная вторая волна. Также нет переполненных клиник, поэтому возрос скептицизм», — считает Ашихин, добавляя, что для прояснения картины необходимо проводить больше научных конференций и исследований.

«Есть очевидные данные. Только в нашей стране умерло более 18 тыс. человек, а в мире эта цифра перешагнула за 900 тыс. человек. Пандемией охвачены все страны мира. В такой ситуации немного абсурдно не верить в существование проблемы, когда практически каждая семья столкнулась с этим, очень многие люди переболели и перенесли инфекцию», — отреагировал на повышение доли коронаскептиков в разговоре с РБК главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

Ожидание второй волны пандемии

Практический в равной степени россияне уверены, что причиной второй волны пандемии коронавируса могут стать открытие границ (45,3%), массовый отдых соотечественников на курортах и выезд за границу (42,7%). Среди других факторов риска отмечаются массовое использование общественного транспорта (17%) и открытие школ и детских садов (15,2%).

В первую очередь в случае наступления второй волны коронавируса государство должно закрыть границы — так считают почти половина участников опроса (47,6%).

Еще четверть (26,2%) предлагают закрыть общественные места, а каждый пятый опрошенный (22,15%) видит необходимость введения режима самоизоляции, аналогичного тому, что был весной.

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Если вторая волна все же случится и будет объявлен режим самоизоляции, соблюдать его готовы, как и весной, 45,3% респондентов. По собственному желанию режим самоизоляции не готовы соблюдать 18% россиян, каждый десятый (9,9%) намерен соблюдать только те правила, за нарушение которых будут штрафовать.

Коронавирус и школа

Школы дисциплинированно исполняют требования Роспотребнадзора по соблюдению мер профилактики коронавируса, говорится в исследовании (на вопросы из этого блока отвечали только те респонденты, у которых дети ходят в школу). 75% школ тестируют температуру на входе, больше чем в половине (62%) учебных учреждений практикуется обучение в одном классе. Тем не менее тестирование преподавателей на коронавирус есть лишь в каждой десятой школе (10,3%). 57,7% опрошенных считают, что предпринимаемые меры скорее не помогут или никак не помогут снизить риск вспышки коронавируса.

Егор Губернаторов

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