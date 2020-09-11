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13:09 (мск), источник: РБК

Сингапурские ученые разработали способную выявлять коронавирус маску

В маски и респираторы встроили чип, считывающий важные показатели здоровья. При массовом производстве стоимость такого изделия может составить $20. Разработчики рассчитывают вывести маску на рынок после испытаний в сентябре.

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Источник: AP 2020

Ученые из Сингапура представили систему мониторинга, которую можно интегрировать в медицинскую маску, и с помощью нее отслеживать показатели здоровья, связанные с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает газета The Straits Times.

Система представляет собой три датчика, которые отслеживают температуру, артериальное давление, насыщение крови кислородом, пульс. Каждый из датчиков размером около 2 см поместили в полимерную эластичную ткань, которая крепится к внутренней стороне маски. Датчики снабжены Bluetooth-модулем, который в режиме реального времени передает информацию на смартфон.

Разработку можно применять в больницах, где лечатся пациенты с COVID-19, чтобы удаленно контролировать жизненно важные показатели здоровья, считают ученые.

По словам одного из разработчиков интегрированной системы, профессора Ло Сянь Цзюня, на разработку их сподвигла необходимость медиков, работающих с коронавирусными пациентами, каждые полчаса ходить и снимать показатели температуры и насыщения крови кислородом.

Ученый отметил, что маски с датчиками позволят снизить риск заражения врачей, а также избавят их от необходимости перемещать крупногабаритное оборудование из палаты в палату.

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Сейчас разработчики тестируют новую версию маски, где все датчики для удобства объединены в один чип. Теоретически такие маски можно стирать без повреждения системы мониторинга.

Разработчики уверяют, что применять «умную» маску можно будет не только во время пандемии COVID-19, но и для мониторинга здоровья населения в целом. Сейчас стоимость изготовления одной маски составляет около $50, но при массовом производства цена может упасть в 2,5 раза. После клинических испытаний системы в сентябре, разработчики планируют вывести ее на рынок.

В августе европейские страны начали повторно вводить масочный режим на своих территориях из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. В начале августа об обязательном ношении масок в 19 районах Польши сообщил Минздрав страны.

После этого масочный режим ввели в наиболее посещаемых районах Парижа — на набережных, деловых и туристических центрах. Затем меру распространили на территорию всей Франции.

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