13:41 (мск), источник: BFM.ru
Коронавирус: самые главные вопросы о вакцине — и ответы на них из первых рук
Руководитель группы разработки препарата «Спутник V» Денис Логунов дал масштабное интервью Business FM о российской вакцине от COVID-19.
Пока AstraZeneca заморозила свои испытания главной западной вакцины от коронавируса на неопределенный срок после серьезной болезни одного из добровольцев, разработка и тестирование российского препарата вышли на финишную прямую. Центр Гамалеи продолжает набирать участников третьей фазы испытаний, а первым из 40 тысяч добровольцев прививку уже сделали.
Ученые ищут здоровых россиян от 18 до 60 лет, но кого именно можно считать «здоровым»? На эти и другие вопросы главного редактора Business FM Ильи Копелевича ответил заместитель гендиректора Центра Гамалеи, руководитель группы разработчиков препарата «Спутник V» Денис Логунов:
Здоровые добровольцы — это довольно широкое понятие, но кто точно не может быть — это люди, употребляющие наркотики, болеющие ВИЧ, гепатитом, рядом других заболеваний. Люди младше 18 лет и старше 60 — это будут отдельные протоколы, острая соматика и острые инфекционные заболевания тоже являются прямым противопоказанием для включения в исследования.
Так, допустим, в категорию людей, достаточно здоровых для участия в испытаниях, мы попадаем — но как бы не потерять часть здоровья в результате вакцинации. Вроде бы в интернете писали, что бывают побочные эффекты. Что на кону?
Чаще всего наблюдаются температура, боль в месте введения, головная боль и
какие-торедкие проявления гиперчувствительности замедленного типа. Как проба манту, покраснение в месте введения. Все побочные эффекты купируются либо парацетамолом, либо супрастином, поэтому ничего ужасного на первой-второйфазе мы не увидели. Что не может не радовать.
Более того, разработчики заметили удачную зависимость: чем старше человек и чем крупнее его телосложение, тем проще он переносит вакцинацию. О своем опыте рассказывает сам Денис Логунов:
У меня не было температуры. Я довольно крупный человек, и мне уже за 40. Обычно, по нашему опыту, при наличии довольно большого индекса массы тела, возраста старше 40 и мужского пола меньше побочных эффектов.
Тут следует уделить несколько секунд важному уточнению. Вопреки опасениям отдельных людей, в результате такой вакцинации невозможно заразиться коронавирусом — ни при каких обстоятельствах.
Нет, не можете. Там нет ни одного компонента исходно от коронавируса. То есть у нас даже РНК исходной коронавирусной в нашей вакцине нет. Нет, заразным быть не можете, просто потому, что там коронавируса нет, ни в каком виде.
Допустим, мы все взвесили и доверяем результатам первых фаз испытаний российской вакцины, несмотря на критику с Запада: поэтому подаем заявку через mos.ru и становимся добровольцем. Спустя какое время можно считать себя защищенным от инфекции?
Категоричного, четкого ответа, когда у вас нарастет защитный титр антител внутри этих 42 дней, в
общем-то,сегодня нет. В зависимости от возраста, от индивидуальных особенностей. Кто-тоуже на 21-й день после первой вакцинации дает очень хорошие титры. У кого-тоиммунный ответ выраженно стартует после 28-го дня, но через 42 дня у всех добровольцев были очень серьезные, существенные титры антител.
Правда, тут нужно сделать оговорку: четверти добровольцев вместо прививки сделают
Мы же каждый год можем болеть, вакцинироваться гриппом, опять болеть, опять вакцинироваться. С ковидом я ровно по этой же причине не вижу никаких проблем. Если ты имеешь невысокий титр антител, то я не вижу проблем чтобы провакцинироваться. Уверен, что на таких низких антителах потенциально возможно развитие
какой-нибудьповторной инфекции. Может быть, она будет протекать не тяжело, но если ты хочешь себе гарантировать, почему не вакцинироваться?
Наконец, вопрос от тех, кто не готов становиться подопытным, но по мере готовности препарата привиться бы не отказался: когда ждать массовой вакцинации?
Надеюсь, что начало 2021 года, март, апрель.
Если же ждать невмоготу, придется идти в добровольцы. Либо становиться врачом или преподавателем — им Минздрав предложит пройти вакцинацию досрочно.