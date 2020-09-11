Больно не будет: в Китае начались испытания первой вакцины от COVID-19 в виде спрея

В Китае начинают клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, сообщает Bloomberg. Проведение тестов в среду, 9 сентября, одобрило регистрационное ведомство клинических испытаний Китая. Вакцину создали совместно ученые Сямэньского и Гонконгского университета вместе с фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise.
Это уже 10-й прототип вакцины от коронавируса, который переходит в Китае в стадию испытаний на людях, но первый в виде назального спрея, пишет Bloomberg.
Разработка содержит ослабленный вирус гриппа, переносящий гены белка «шипа» коронавируса, которым он нарушает защиту клетки. Попадая в нос, вакцина повторяет естественный путь попадания вирусов в организм — через дыхательные пути и слизистые — и провоцирует реакцию иммунной системы на патоген, цитирует Bloomberg газету Science and Technology Daily, которую называет связанной с министерством науки и технологий Китая.
Большинство инъекций делаются в предплечье, потому что обычно такой способ попадания вещества в организм вызывает наиболее сильную реакцию иммунной системы, поясняла «Национальному общественному радио США» (NPR) иммунолог и разработчик вакцин из университета Алабамы в Бирмингеме Френсес Лунд. В этом случае образуется системный ответ иммунитета — антитела в крови. Но локального ответа прямо в месте инъекции не возникает. Инфекция начинает размножаться в носу и горле и может успеть разрастись, пока системный иммунитет до нее доберется, говорит Лунд. В этом случае вакцина может спасти от серьезной болезни — но человек с вирусом все равно будет заразным для остальных, а значит болезнь сможет распространяться дальше, утверждает эксперт.
В этом преимущество назальной вакцины: она создаст и системный иммунитет, и локальный, который образуется в носу и горле и сразу начинает бороться с вирусом, добавила Лунд.
Доклинические испытания китайской вакцины показали, что она позволяет серьезно уменьшить повреждение легких у мышей и хомяков, зараженных коронавирусом, указала газета Science and Technology Daily. Вакцины в виде назальных спреев — не новинка, такие уже есть против гриппа. Хотя это не совсем привычный вид вакцины, ученые по всему миру работают над тем, чтобы создать вакцины в виде спрея против разных заболеваний, утверждает Bloomberg.
На данный момент в мире зарегистрированы две вакцины — российская разработки Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и китайская, которую создала компания CanSino Biologics Inc.