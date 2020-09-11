13:49 (мск), источник: Интерфакс
Четверть россиян заявили о бедности своих семей
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Практически четверть (26%) россиян оценивают материальное положение своих семей как плохое, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
В свою очередь 60% сограждан, считают, что материальное положение их семей в настоящее время находится на среднем уровне, 14% говорят о хорошем уровне достатка.
Согласно опросу, 25% россиян ожидают, что через год ситуация в материальном плане еще больше ухудшится. Никаких изменений не ожидает 41% опрошенных, а 24% ожидают улучшения положения. Затруднились ответить 10% респондентов.
Всероссийский инициативный опрос был проведен 27 августа 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.