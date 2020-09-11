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15:04 (мск), источник: Фонтанка

Китайским СМИ запретили писать о фильме «Мулан», в компании Disney комментируют скандал

Фильм «Мулан», который выходит в прокат в Китае 11 сентября, попал между двух огней. С одной стороны, его раскритиковали за то, что съемки проходили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где этнические меньшинства испытывают жестокое давление китайских властей.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом в титрах картины была прописана благодарность локальным органам безопасности и другим госструктурам. В этом интернет-пользователи увидели поддержку репрессивной политики по отношению к уйгурам.

С другой стороны, как сообщают источники агентства Reuters, писать о выходе фильма в прокат не рекомендовали китайским СМИ: причины решения в распоряжении не указаны, однако журналисты связывают их как раз со скандалом в западном мире.

Фильм
6.3
Мулан

Дополнительное давление картина испытала в результате призыва бойкотировать ее — поскольку исполнительница главной роли высказалась в поддержку полиции Гонконга во время столкновений с протестующими.

Из-за происходящего может пострадать доходность ленты: фильм не пошел на киноэкраны в США — там его показывают на стриминговой платформе Disney+. В России прокат только возрождается после коронавируса, и доходы могут быть меньше обычного. В то время как на Китай возлагались особые надежды: оттуда родом была значительная часть актеров, сюжет также связан с этой страной — он основан на мультфильме, который, в свою очередь, снимали по китайской легенде.

В компании «Дисней» ответили на часть претензий. Финансовый директор Кристин МакКарти рассказала, что практически вся картина снималась в Новой Зеландии. При этом, как объяснила МакКарти изданию Variety, снимали и в двух десятках мест на территории Китая из-за их уникального ландшафта — а в киномире принято указывать в титрах власти страны, давшие разрешение на съемки. Поэтому общепринятые строки и появились в картине.

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