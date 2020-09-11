18:58 (мск), источник: Life.ru
Стартовала «Российская креативная неделя». Кириенко предложил сделать её традиционной
Это поможет развивать конкурентоспособность страны.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что «Российская креативная неделя» могла бы стать традиционной.
— Мне кажется, сама эта неделя будет очень интересной. В этом, наверное, особенность креативных индустрий.
Он отметил, что эта сфера вносит весомый вклад в развитие конкурентоспособности страны.
Напомним,
Ранее Кириенко в режиме видеосвязи пообщался с участниками форума «Рубеж-2020». Он поблагодарил команду «Молодёжки ОНФ» за работу в условиях пандемии коронавируса и помощь в ликвидации последствий ЧС.