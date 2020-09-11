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18:58 (мск), источник: Life.ru

Стартовала «Российская креативная неделя». Кириенко предложил сделать её традиционной

Это поможет развивать конкурентоспособность страны.

Источник: РИА "Новости"
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Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что «Российская креативная неделя» могла бы стать традиционной.

— Мне кажется, сама эта неделя будет очень интересной. В этом, наверное, особенность креативных индустрий. Во-первых, она проходит в одном из самых креативных городов мира — Москве. (…) Во-вторых, потому что особенность креативных индустрий как раз и заключается в том, что носители, лидеры этих креативных индустрий, — люди бесконечно творческие, — сказал Кириенко.

Он отметил, что эта сфера вносит весомый вклад в развитие конкурентоспособности страны.

Это не только «экономика настоящего», но и сфера, не имеющая границ.

Напомним, 11—13 сентября в Москве проходят главные события первой «Российской креативной недели» (Russian Creativity Week). Её основной площадкой стал парк Горького. В целом пройдёт свыше 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое.

Ранее Кириенко в режиме видеосвязи пообщался с участниками форума «Рубеж-2020». Он поблагодарил команду «Молодёжки ОНФ» за работу в условиях пандемии коронавируса и помощь в ликвидации последствий ЧС.

Кириенко принял участие в открытии «Российской креативной недели»
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19:02 (мск)© Ньюстюб
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