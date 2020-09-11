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19:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Армения ввела карантин до 2021 года из-за коронавируса

Правительство Армении приняло решение ввести в стране карантин до 2021 года. Об этом сообщает Public Radio of Armenia.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:28 MSK, 11.09
Инфицировано1 051 874+5 504
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Источник: РИА "Новости"
Справка
Первый пошел: читаем инструкцию к российской вакцине от COVID-19Минздрав РФ зарегистрировал первую российскую вакцину от нового коронавируса

Он заменит режим чрезвычайного положения, введенный ранее.

Решение принято властями с учетом того, что в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а также тем, что эпидемиологическая ситуация во всем мире остается напряженной.

Режим чрезвычайного положения в Армении был введен 14 марта, последний раз его продлевали до 12 сентября. При этом правительство объявило о готовности пересмотреть возможность въезда для иностранных граждан и снять ограничения на экспорт некоторых товаров.

На сегодняшний день в республике подтверждены 45 503 случая коронавируса. 41 434 человека выздоровели, число умерших от осложнений достигло 909.

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