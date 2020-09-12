01:01 (мск), источник: Интерфакс
Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Первая партия
«Первая партия вакцины “Спутник V” (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы», — говорится в сообщении
В ведомстве отмечают, что первая поставка — пилотная: с ее помощью специалисты намерены отработать логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, а также распределение и организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.
Ранее сообщалось, что первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска — в первую очередь медики.
Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве на этой неделе.