Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Японии нашли останки 1500 человек Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала
Фоторепортажи
10Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия
44Объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2020
01:01 (мск), источник: Интерфакс

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU — Первая партия COVID-вакцины Sputnik V производства Института им. Гамалеи отправлена из Москвы в российские регионы, сообщает Минздрав России.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:31 MSK, 11.09
Инфицировано1 051 874+5 504
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
29.0811.09
Скончалось18 365+102
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
29.0811.09
Выздоровело868 107+5 734
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
29.0811.09
Инфицировано28 292 846+305 521
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
29.0811.09
Скончалось911 770+5 759
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
29.0811.09
Выздоровело19 054 754+223 221
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
29.0811.09
Источник: РИА "Новости"

«Первая партия вакцины “Спутник V” (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России, поступившем в «Интерфакс» в ночь на субботу.

В ведомстве отмечают, что первая поставка — пилотная: с ее помощью специалисты намерены отработать логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, а также распределение и организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска — в первую очередь медики.

Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве на этой неделе.

 Нефть перешла к росту, но падение за неделю может стать максимальным с июня
МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права
Минтранс подтвердил планы перехода к бесплатному транспорту
ФСБ начала проверку высказываний дизайнера Лебедева
Козловский принес извинения пострадавшей зрительнице
Определены самые смешные фото дикой природы 2020 года
Исследователь диких племен Амазонии убит стрелой аборигена
Мужчина нашел на свалке коробку со старыми деньгами (фото)
Hi-Tech
Глобальный сбой в Сбербанк Онлайн Банк уже исправляет проблему
Кино
Российский фильм с Асмус взял приз на Венецианском фестивале Ленту отметили в рамках программы авторского кино «Венецианские дни»
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
В КПРФ заявили о неискренности россиян, поддерживающих белорусов
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Популярные темы на «Детях»
Поиграем в "верю - не верю"? 511
Цинизм,жестокость,черствость или профессионализм? 177
Забавные картинки 133
Забор крови в школе, 8 класс 125
Леди
От Бодрова-младшего до Козловского: все мужчины Акиньшиной Вспоминаем все громкие романы актрисы.
Новости партнеров
Президент России лично озвучил все факты о Башкирской содовой компании
Президент России вынудил Кипр отказаться от прикрытия олигархов
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Криминальный авторитет дал совет Ефремову: что будет на зоне
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь