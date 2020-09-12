08:36 (мск), источник: Lenta.Ru
В России объявили конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина
Союз архитекторов (СА) России объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию
Работы принимаются до 19 октября. Конкурс организован в рамках фестиваля «Зодчество», который пройдет в Москве с 11 по 13 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор».
В заключительный день фестиваля организаторы объявят победителей. К участию в конкурсе приглашены дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, а также все граждане России и стран СНГ.
«Участникам конкурса предлагается разработать
Цель мероприятия — «создать банк идей». СА уточнил, что «никакого политического заказа на проведение конкурса нет». В положении конкурса утверждается, что нахождение Ленина в мавзолее, «в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого», противоречит современным представлениям о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли вождя.
Победители конкурса получат Дипломы Союза архитекторов России и станут героями специального выпуска
В мае лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выставить на продажу «мумию» Владимира Ленина. Он предположил, что покупателем выступит «Китай, Вьетнам или
Тело Ленина после его смерти в 1924 году было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.