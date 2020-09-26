00:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 26 сентября
Кагальницкая трагедия, изобретение граммофона, день рождения звезды «Терминатора» и другие события этого дня.
Начиная с 2007 года, 26 сентября по всей планете ежегодно отмечается Всемирный день контрацепции. Это мероприятие проводится под девизом «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность». Организации, которые инициировали проведение Дня, надеются повысить осведомленность населения о способах и методах контрацепции. Это поможет дать молодым людям возможность самостоятельно принимать информированные решения по вопросам репродуктивного здоровья, избежать внеплановых беременностей, чтобы девушкам не приходилось прибегать к абортам.
Парфенон, первоначально посвященный богине Афине, во времена Византийской империи превратили в христианский храм. А когда в 1458 году Османская империя завоевала Афины, шедевр древнегреческой архитектуры практически сразу стал мечетью.
26 сентября 1687 года храм ждал сокрушительный удар. В это время длилась очередная
Погибло не менее 300 человек, их останки нашли в ходе раскопок в 19 веке.
26 сентября 1887 года
Грампластинки первоначально изготовлялись из эбонита, а затем из шеллака — природной смолы, которую вырабатывают
26 сентября 1956 года родилась американская актриса Линда Хэмилтон, наиболее известная по ролям в фильмах «Терминатор», «Дети кукурузы» и «
26 сентября 1996 года на железнодорожном переезде в Ростовской области, неподалеку от поселка Мокрый Батай, в условиях тумана столкнулись локомотив и школьный автобус.
Водитель автобуса был признан виновным в произошедшей трагедии, но вскоре попал под объявленную амнистию и вышел из тюрьмы досрочно. Машиниста тепловоза в конечном итоге признали невиновным.