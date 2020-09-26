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День в истории: 26 сентябряКагальницкая трагедия, изобретение граммофона, день рождения звезды "Терминатора" и другие события этого дня
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00:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 26 сентября

Кагальницкая трагедия, изобретение граммофона, день рождения звезды «Терминатора» и другие события этого дня.

Источник: Reuters

Всемирный день контрацепции

Начиная с 2007 года, 26 сентября по всей планете ежегодно отмечается Всемирный день контрацепции. Это мероприятие проводится под девизом «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность». Организации, которые инициировали проведение Дня, надеются повысить осведомленность населения о способах и методах контрацепции. Это поможет дать молодым людям возможность самостоятельно принимать информированные решения по вопросам репродуктивного здоровья, избежать внеплановых беременностей, чтобы девушкам не приходилось прибегать к абортам.

Разрушение Парфенона

Парфенон, первоначально посвященный богине Афине, во времена Византийской империи превратили в христианский храм. А когда в 1458 году Османская империя завоевала Афины, шедевр древнегреческой архитектуры практически сразу стал мечетью.

26 сентября 1687 года храм ждал сокрушительный удар. В это время длилась очередная турецко-венецианская война. В сентябре генерал венецианской армии отдал приказ обстрелять Акрополь из пушек. Парфенон в это время служил османам пороховым складом. Его часть моментально превратилась в руины.

Ученые установили, что в Парфенон попало около 700 орудийных ядер.

Погибло не менее 300 человек, их останки нашли в ходе раскопок в 19 веке.

Запатентован граммофон

26 сентября 1887 года немецко-американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал граммофон. Он ознакомился с фонографом, независимо изобретенным в 1877 году Шарлем Кро и Томасом Эдисоном, но решил вместо цилиндров для записывания и воспроизведения звуков использовать диски.

Грампластинки первоначально изготовлялись из эбонита, а затем из шеллака — природной смолы, которую вырабатывают насекомые-червецы из Индии и Юго-Восточной Азии. Но первая в мире грампластинка была цинковой.

Родилась звезда «Терминатора»

26 сентября 1956 года родилась американская актриса Линда Хэмилтон, наиболее известная по ролям в фильмах «Терминатор», «Дети кукурузы» и «Кинг-Конг жив». Линда и ее сестра-близнец Лесли родились в Солсбери, штат Мэриленд. Хэмилтон не мечтала о карьере актрисы, а в спектаклях начала играть благодаря сестре. Девочкам нравилось, когда в одном школьном спектакле появлялось два одинаковых человека.

Кагальницкая трагедия

26 сентября 1996 года на железнодорожном переезде в Ростовской области, неподалеку от поселка Мокрый Батай, в условиях тумана столкнулись локомотив и школьный автобус.

18 детей и один взрослый скончались на месте катастрофы, еще трое детей скончались в местной больнице.

Водитель автобуса был признан виновным в произошедшей трагедии, но вскоре попал под объявленную амнистию и вышел из тюрьмы досрочно. Машиниста тепловоза в конечном итоге признали невиновным.

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