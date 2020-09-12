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10:14 (мск), источник: ТАСС

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до понедельника

СЕРТОЛОВО /Ленинградская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился. Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас. Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины», — сказал он во время поездки в Ленинградскую область.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет — до двух лет.

Мурашко: вакцина «Спутник V» формирует устойчивый иммунитет к COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
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