13:20 (мск), источник: Daily Storm
МКС изменит орбиту из-за угрозы столкновения со спутником США
Маневр запланирован на ночь с 13 на 14 сентября.
Орбиту Международной космической станции (МКС) изменят в ночь с 13 на 14 сентября, чтобы избежать столкновения с американским спутником BRICSat-2. Об этом сообщили в «Роскосмосе». По данным ведомства, космический аппарат США превратился в космический мусор, который нельзя убрать с курса МКС.
«В понедельник, 14 сентября 2020 года, в 02:23 по московскому времени прогнозируется сближение Международной космической станции с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый космический мусор», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
В корпорации добавили, что специалисты подтверждают необходимость маневра уклонения станции от опасного предмета — существует реальная опасность столкновения. «Маневр уклонения может быть запланирован в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени 14 сентября 2020 года. Специалисты госкорпорации “Роскосмос” продолжают мониторинг данной ситуации», — заключили в компании.
BRICSat-2 был выведен на околоземную орбиту в 2019 году
В начале июня «Роскосмос» запатентовал ловушку для космического мусора, которая представляет собой сеть с крупными ячейками конической формы на раздвижной рамке. По оценке госкорпорации, на орбите Земли находится от 600 тыс. до 700 тыс. объектов космического мусора.
В июле глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказывал, что Россия будет, скорее всего, осваивать Луну и строить там научную базу вместе с Китаем. Кроме того, руководитель госкорпорации заявил, что следующий экипаж космонавтов, который отправится на МКС осенью, может испытать на себе сверхбыструю схему полета и состыковаться со станцией всего за три часа 20 минут.