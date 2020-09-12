15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети появились звуки леса со всего мира
Еще одна замечательная инициатива во времена пандемии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проектыВсе проекты
Еще одна замечательная инициатива во времена пандемии.
В Сети можно послушать, как звучат леса и парки из разных уголков нашей планеты.
Записи со всех континентов, кроме Антарктиды, объединили в специальном проекте Sounds of the Forest. Пользователям нужно всего лишь выбрать место на интерактивной карте, нажать кнопку play, и из динамиков зазвучат звуки джунглей, соснового бора или другого леса.
Проект запустили организаторы и участники семейного фестиваля Timber Festival, который проходит в лесах Великобритании. В этом году мероприятие отменили
Анна Лысенко