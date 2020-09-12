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15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети появились звуки леса со всего мира

Еще одна замечательная инициатива во времена пандемии.

В Сети можно послушать, как звучат леса и парки из разных уголков нашей планеты.

Записи со всех континентов, кроме Антарктиды, объединили в специальном проекте Sounds of the Forest. Пользователям нужно всего лишь выбрать место на интерактивной карте, нажать кнопку play, и из динамиков зазвучат звуки джунглей, соснового бора или другого леса.

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Лес в Верхнем Косьмово, Калужская область, Россия

Проект запустили организаторы и участники семейного фестиваля Timber Festival, который проходит в лесах Великобритании. В этом году мероприятие отменили из-за коронавируса, но фест решил предоставить возможность наслаждаться звуками природы онлайн всем желающим.

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Лес в штате Сан-Паулу, Бразилия
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Лес в Гонконге

Анна Лысенко

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