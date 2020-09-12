В РПЦ посоветовали привиться от коронавируса, чтобы избежать страданий

«Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться (от коронавируса — ИФ) или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, он минимальный», — сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
При этом он назвал несопоставимыми риски от побочных действий прививки и от самой болезни. «Известно уже, какие побочные действия бывают от вакцинации: поднимается температура, может быть, на один вечер, слабость какую-то, сонливость люди чувствуют. Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом», — отметил представитель Церкви.
«Поэтому риски несопоставимы. И конечно, я рекомендую тем, кто может, как можно скорее привиться», — добавил митрополит.
Как сообщалось ранее, первые поставки COVID-вакцины Sputnik V для вакцинации групп риска уже начались, их получат все российские регионы, они завершатся к понедельнику. Вторая российская вакцина от коронавируса, которую готовит ГНЦ «Вектор», находится на этапе клинических исследований.