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16:16 (мск), источник: Вести.Ru

Доктор Мясников рассказал о методах лечения боли в суставах

Рубрика «Простые истины» популярной программы «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» была посвящена здоровью суставов. Стоит ли принимать хондропротекторы? Какие продукты полезны для наших суставов? Кому и когда показана артроскопия?

Источник: РИА "Новости"

Хондропротекторы суставы не восстанавливают. По словам доктора Мясникова, принимать их можно, хуже они не сделают, но и лучше не будет. Коленный хрящик в суставе не получает ни кровоснабжения, ни иннервации. Он даже болеть не может. Как хондропротекторы сюда поступят — это тоже очень-очень темное дело! «Для питания хряща вы должны больше ходить. Вы ходите, вы как бы “вдалбливаете” внутрисуставной жидкостью питательные вещества в этот хрящ. Важно движение!» — объяснил известный доктор.

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Хондропротекторы иногда могут облегчить симтоматику, кстати, как и некоторые виды еды, которые претендуют быть хондропротекторами. Но это не потому, что они восстанавливают именно хрящик. Некоторые хондропротекторы и некоторые продукты питания обладают просто обезболивающим действием. В долговременной перспективе этот эффект исчезает.

Хотите принимать хондропротекторы — платите ваши деньги, хотите сэкономить — лучше купите себе кроссовки и двигайтесь!

Начните заниматься йогой! Это лучше, чем гиалуроновая кислота, это лучше, чем все хондропротекторы. Каждый сустав должен работать: руки, пальцы, плечи, коленки. Делайте гимнастику для суставов постоянно!

Артроскопия — это прекрасная операция для спортсменов при острой спортивной травме. «Опухло, ходить не может, острая боль — вот, когда делают!» — рассказал Александр Леонидович. При остром артрите, при дегенеративных изменениях сустава артроскопия не показана. Поэтому, не спешите к хирургам. В долговременной перспективе поможет только правильная лечебная физкультура и снижение веса!

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