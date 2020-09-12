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17:50 (мск), источник: ТАСС

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса в Великобритании

Испытания возобновили после того, как Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения подтвердило, что это безопасно.

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Источник: AFP 2020

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Испытания вакцины от нового коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, возобновились в Великобритании. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в субботу.

«Клинические испытания AZD1222 — вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета — возобновились в Великобритании после того, как Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) подтвердило, что это безопасно, — сказано в документе. — 6 сентября в ходе стандартного процесса оценки хода испытаний нами было принято добровольное решение временно остановить вакцинацию добровольцев в рамках глобальных испытаний вакцины, чтобы независимые комиссии и регулирующие органы смогли изучить данные о безопасности препарата. Британская комиссия завершила свое расследование и доложила MHRA, что возобновление испытания в Соединенном Королевстве не сопряжено с риском».

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Третья фаза клинических испытаний вакцины в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР, Японии и России была остановлена, чтобы выяснить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев. В компании отмечали, что приостановка испытаний носит «рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены». Пауза в ходе испытаний вакцины уже делалась в июле.

AstraZeneca заявляет, что не может раскрывать информацию о состоянии здоровья пациента, который мог испытать побочный эффект от введения вакцины. При этом в компании пообещали предоставить участникам исследования и их организаторам новую информацию в связи с произошедшим. Ранее несколько СМИ сообщили о том, что у получившей вакцину женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга (поперечный миелит), что является редким, но возможным побочным эффектом при введении некоторых вакцин. 9 сентября AstraZeneca опровергла эту информацию, указав на то, что данный диагноз не является окончательным.

Испытания препарата

Планы компании предполагают, что в ближайшее время вакцину получат 50−60 тыс. добровольцев, в том числе 30 тыс. жителей США, где третья фаза испытаний началась в конце августа. В России была начата лишь процедура отбора участников испытаний, никто из которых пока не получил вакцину.

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Препарат AZD1222 SARS-CoV-2 (прежнее название — ChAdOx1 nCoV-19) на основе рекомбинантного вирусного вектора рассматривается как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавируса нового типа. AstraZeneca начала ее производство еще в апреле, а к настоящему моменту обеспечила по всему миру достаточные производственные мощности, чтобы изготовить почти 3 млрд доз препарата, если он окажется достаточно эффективен.

Компания заключила предварительные договоренности о поставках 400 млн доз вакцины США, еще 400 млн доз — странам Европы, в том числе Италии, Нидерландам, Франции и ФРГ, а также 100 млн доз — Великобритании. Свыше 1 млрд доз компания планирует поставить развивающимся странам.

Российская вакцина

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

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