21:59 (мск), источник: РИА Новости
Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля
ВЕНЕЦИЯ, 12 сен — РИА Новости, Александр Логунов. На международном Венецианском кинофестивале прошла торжественная церемония награждения победителей.
Она и Макдормэнд обратились к зрителям и жюри по видеосвязи, сидя у раскрытой двери автомобиля, ставшего жилищем героини «Земли кочевников».
«Очевидно, мы не с вами в Венеции, мы в Пасадене. Спасибо большое от всей нашей компании за этого «Золотого льва», — сказала Макдормэнд, изобразив рычащего зверя.
По ее словам, «каждый вздох» съемочной группы, продюсеров, актеров и сообщества жителей автодомов стал частью фильма.