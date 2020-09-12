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21:59 (мск), источник: РИА Новости

Объявлены лауреаты Венецианского кинофестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 12 сен — РИА Новости, Александр Логунов. На международном Венецианском кинофестивале прошла торжественная церемония награждения победителей.

Источник: AFP 2020

  • Главный приз конкурса Золотой лев — «Земля кочевников» (Nomadland), Хлоя Чжао;
  • Серебряный лев — «Жена шпиона» (Wife of a Spy), Киеши Куросава;
  • Специальный приз жюри — «Дорогие товарищи», Андрей Кончаловский;
  • Гран-при — «Новый порядок», Мишель Франко;
  • Лучшая мужская роль — итальянец Пьерфранческо Фавино («Наш отец»);
  • Лучшая женская роль — британка Ванесса Кирби («Части женщины»).

Победитель конкурса

Роуд-муви «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдормэнд в главной роли рассказывает историю женщины, потерявшей дом и вынужденной жить в кемпере — доме на колесах, перемещаясь по западу США. Режиссером ленты стала американка китайского происхождения Хлоя Чжао.

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Она и Макдормэнд обратились к зрителям и жюри по видеосвязи, сидя у раскрытой двери автомобиля, ставшего жилищем героини «Земли кочевников».

«Очевидно, мы не с вами в Венеции, мы в Пасадене. Спасибо большое от всей нашей компании за этого «Золотого льва», — сказала Макдормэнд, изобразив рычащего зверя.

По ее словам, «каждый вздох» съемочной группы, продюсеров, актеров и сообщества жителей автодомов стал частью фильма.

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