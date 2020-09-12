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21:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Кончаловский получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского удостоился специального приза жюри на Венецианском кинофестивале. Церемония награждения проходит на острове Лидо.

Источник: AFP 2020

Режиссер со сцены поблагодарил жюри фестиваля за награду и свою жену Юлию Высоцкую, которая сыграла главную роль в картине. Кончаловский также поблагодарил всех, кто помогал в создании картины, сообщает «Интерфакс».

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«Дорогие товарищи!» — российский исторический художественный фильм, который посвящен событиям 1962 года, известным как новочеркасский расстрел. Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Съемки фильма проходили на месте событий, в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках. В широкий прокат картина выйдет в ноябре 2020 года.

Андрей Кончаловский — обладатель двух премий «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля (за «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» 2014 года и «Рай» 2016 года).

Кроме того, Россию на фестивале представляли картины «Конференция» Ивана Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева. Они вошли в программу Giornate degli autori (Дни Венеции — независимая секция кинофестиваля, проводимая параллельно и совместно с ним).

77-й Венецианский кинофестиваль проходил с 2 по 12 сентября.

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