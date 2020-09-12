Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина

«О новой провокации против Мавзолея Ленина от неких архитекторов. Еще раз подчеркну: ничего, кроме презрения, эти “пляски” вызвать не могут», — написал он.
Ранее лидер коммунистов заявил, что никого из организаторов подобных конкурсов не пустит в здание и пообещал «погнать их оттуда». Политик добавил, что предложения вынести Ленина из Мавзолея могут «поджечь Россию».
В Союзе архитекторов заявили, что не планируют выносить тело Ленина из здания.
Идея конкурса состоит в том, чтобы создать банк проектов на случай, если это произойдет.
Итоги конкурса подведут на фестивале «Зодчество», который пройдет в Москве с 11 по 13 ноября в «Гостином дворе». Участники должны разработать фор-эскиз, то есть схему, проекта ре-использования Мавзолея, а кроме того, предложить маршрут, который связывающий здание музея Щусева с Красной площадью.