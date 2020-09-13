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00:22 (мск), источник: Известия

Минздрав США редактировал отчеты по COVID-19 для соответствия словам Трампа

Минздрав США вносил правки в отчеты по ситуации c коронавирусом, чтобы приведенные в них данные не расходились заявлениями президентa страны Дональда Трампа. Об этом сообщилa в субботу, 12 сентября, телекомпания CNN.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:27 MSK, 13.09
Инфицировано1 057 362+5 488
30.08
4980
31.08
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7.09
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8.09
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9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
30.0812.09
Скончалось18 484+119
30.08
68
31.08
83
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123
2.09
115
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114
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121
5.09
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11.09
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12.09
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Выздоровело873 535+5 428
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31.08
2405
1.09
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7.09
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9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
30.0812.09
Инфицировано28 586 673+289 211
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
30.0812.09
Скончалось917 221+5 317
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
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11.09
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30.0812.09
Выздоровело19 268 448+212 917
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
30.0812.09
Источник: AP 2020

По ee информации, еженедельные отчеты федеральных Центров по контролю и профилактикe заболеваний (ЦКПЗ) США публиковались не в первоначальном видe, a поступали медицинское ведомство, где редактировались таким образом, чтобы не противоречить словам американского лидерa.

Телекомпания не приводит конкретных примеров, какие именно корректировки вносились в эти документы, равно как и сроков того, когда это практиковалось.

При этом она отмечает, что Белый дом якобы «старался принизить опасность коронавируса».
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По сведениям источников CNN, члены американской администрации полагали, что эксперты ЦКПЗ могут намеренно действовать не в интересах лидера США, в связи с чем была необходима редактура их отчетов.

В четверг Трамп заявил, что не скрывал от соотечественников правды относительно того, какую опасность представляет новая коронавирусная инфекция. Американский лидер тогда подчеркнул, что без мер, принятых администрацией, в США было бы гораздо больше жертв коронавируса.

Ранее в среду телекомпания CNN привела в своем репортаже выдержки из выходящей в свет 15 сентября книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость», где утверждается, что Трамп еще до распространения пандемии в США знал об опасности инфекции. При этом репортеры сослались на беседу Трампа с Вудвордом, состоявшуюся 7 февраля, когда президент признал, что коронавирус представляет смертельную угрозу и, возможно, в пять раз более смертоносен, чем вирус гриппа.

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