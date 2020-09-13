Минздрав США редактировал отчеты по COVID-19 для соответствия словам Трампа

По ee информации, еженедельные отчеты федеральных Центров по контролю и профилактикe заболеваний (ЦКПЗ) США публиковались не в первоначальном видe, a поступали медицинское ведомство, где редактировались таким образом, чтобы не противоречить словам американского лидерa.
Телекомпания не приводит конкретных примеров, какие именно корректировки вносились в эти документы, равно как и сроков того, когда это практиковалось.
При этом она отмечает, что Белый дом якобы «старался принизить опасность коронавируса».
По сведениям источников CNN, члены американской администрации полагали, что эксперты ЦКПЗ могут намеренно действовать не в интересах лидера США, в связи с чем была необходима редактура их отчетов.
В четверг Трамп заявил, что не скрывал от соотечественников правды относительно того, какую опасность представляет новая коронавирусная инфекция. Американский лидер тогда подчеркнул, что без мер, принятых администрацией, в США было бы гораздо больше жертв коронавируса.
Ранее в среду телекомпания CNN привела в своем репортаже выдержки из выходящей в свет 15 сентября книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость», где утверждается, что Трамп еще до распространения пандемии в США знал об опасности инфекции. При этом репортеры сослались на беседу Трампа с Вудвордом, состоявшуюся 7 февраля, когда президент признал, что коронавирус представляет смертельную угрозу и, возможно, в пять раз более смертоносен, чем вирус гриппа.