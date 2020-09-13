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01:15 (мск), источник: ТАСС

В военном госпитале в Москве умер военнослужащий, раненный при взрыве в Сирии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/ — Ранее в Минобороны сообщали, что в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии погиб военный советник в звании генерал-майора, еще двое военных получили ранения.

Гвардии сержант Михаил Мильшин, который 18 августа был тяжело ранен при сопровождения колоны в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии, умер в одном из военных госпиталей столичного региона, сообщил ТАСС источник в медицинских службах.

«Мильшин М. Ю. в тяжелом состоянии был госпитализирован в госпиталь Бурденко, где находился на искусственной вентиляции легких. Перевод сержанта для протезирования планировался в госпиталь Вишневского после восстановления жизненных функций организма. К сожалению, военнослужащий умер», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщали, что военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии, еще двое военных получили ранения. Как уточняли в военном ведомстве,

18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зора на обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства.

В результате подрыва трое российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор, отмечали в военном ведомстве.

Там также сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно. Кроме того, руководство Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.

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