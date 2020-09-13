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04:05 (мск), источник: ТАСС

Синоптики предупредили об аномальном похолодании на следующей неделе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/ — В регионах Центрального федерального округа ожидается «всплеск тепла», за которым последует аномальное похолодание.

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Источник: AP 2020

Жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает «всплеск тепла» в четверг, 17 сентября. Однако за ним последует аномальное похолодание, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что погода станет действительно холодной.

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«В четверг высокая температура, а затем резкое понижение — температура будет около и даже ниже нормы. Такая динамика погоды будет характерна для всего Центрального федерального округа: всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит действительно холодная погода. Дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, а ночные — около 5 градусов», — сказал он.

По словам Вильфанда, «всплеск тепла», который произойдет в четверг, является достаточно редким явлением. «Создается циркуляция, когда будет такая вполне теплая погода, связанная с адвекцией очень теплого, жаркого воздуха, который с юга придет, но это совершенно не антициклон», — объяснил он.

По словам метеоролога, данная ситуация достаточно сложная и необычная, а прогноз долгосрочный, потому он будет уточняться в течение недели.

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