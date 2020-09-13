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10:12 (мск), источник: РИА Новости

Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев ответил на появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы получил от актера Михаила Ефремова гонорар в 11 миллионов рублей.

Источник: РИА Новости

«Глупость и грязь. Пусть показывают мои расписки, тогда и поймете, что было на самом деле», — заявил Пашаев в интервью «Комсомольской правде» .

Ранее юрист заявлял, что работал по делу Ефремова без гонораров, так как сначала актер признавал вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Сейчас жена артиста ищет нового адвоката, чтобы подать апелляцию на приговор.

Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова возбудили после смертельного ДТП, произошедшего 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова. Водитель фургона скончался в больнице.

Экспертиза нашла в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы.

Эльман Пашаев был защитником Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. В четверг в Минюсте сообщили, что намерены предложить лишить Пашаева адвокатского статуса.

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