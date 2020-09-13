09:23 (мск), источник: ТАСС
SpaceX планирует испытать корабль для полетов на Марс на высоте 18 км
Илон Маск рассказал, что корабль будет готов к испытаниям приблизительно через неделю.
«SN8 (модификация корабля — прим. ТАСС) с носовым обтекателем и стабилизаторами будет готов приблизительно через неделю», — указал Маск в Twitter. По его словам, специалисты SpaceX проведут несколько огневых испытаний прототипа корабля, после чего будет осуществлен тестовый «полет на высоту 60 тыс. футов (18,3 км — прим. ТАСС) и возвращение» его на Землю. Предприниматель подчеркнул, что «гарантирует захватывающее» зрелище, а также выразил благодарность за поддержку жителям ближайших к испытательному полигону в районе
В начале сентября SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship на полигоне в районе
В мае прототип корабля Starship взорвался во время испытаний. Схожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре прошлого года. В начале августа прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 метров.
Колонизация Марса
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск 31 августа сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году. При этом он не исключил, что первые полеты Starship «могут не получиться» в связи с тем, что компания «работает на неизведанной территории». «Никто никогда не производил орбитальную ракету всецело многоразового использования», — добавил он.
Ранее 49-летний Маск допустил, что компания не успеет выполнить до его смерти свою основополагающую задачу — отправить корабль на Марс. Как не раз подчеркивал американский предприниматель, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Согласно планам NASA, первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.