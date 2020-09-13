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20:53 (мск), источник: РИА Новости

Экс-супруг Заворотнюк раскрыл причину их разрыва

МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости. Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф рассказал, что стало причиной их разрыва.

Источник: РИА Новости

Бизнесмен отметил, что когда они встретились, ему было уже 34 года, а актрисе исполнилось всего 22.

Через некоторое время Заворотнюк сообщила возлюбленному, что ждет ребенка. Пара отправилась к матери артистки в Астрахань, чтобы поделиться радостной новостью. Однако по дороге Анастасии стало плохо, она сказала Олафу, что ребенка не будет.

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«Сказала, что выкидыш. <…> Я видел, что для нее это было тяжело, и я предложил расписаться прямо в Астрахани», — рассказал Шварцкопф в эфире передачи «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.

По словам Олафа, знакомые пары уверяли, что молодая жена на самом деле решилась на аборт.

Через три дня после свадьбы пара отправилась на родину Олафа — в Таллин. Там Заворотнюк пыталась построить актерскую карьеру, но в чужом городе ей было сложно освоиться в профессии. Она приняла решение вернуться в Москву и начала играть в театре-студии под руководством Олега Табакова. Супруг остался в Эстонии, где у него был бизнес.

Паре было сложно поддерживать отношения на расстоянии, а Шваркопф все время вспоминал историю с «абортом», однако решиться на откровенный разговор ему было сложно.

В столице Заворотнюк познакомилась с бизнесменом Дмитрием Стюковым, у нее начался роман, который она скрывала от супруга.

«Я смотрел на нее глазами влюбленного человека, и я ничего не замечал», — говорит бывший муж актрисы.

Приехав в Москву, он почувствовал, что у Анастасии есть другой.

Брак Заворотнюк и Шваркопфа продлился меньше года. Они расстались в 1994 году. После этого актриса узаконила отношения со Стюковым. У пары родились двое детей — дочь Анна и сын Майкл. Сейчас артистка замужем за фигуристом Петром Чернышовым, они воспитывают дочь Милу.

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