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00:32 (мск), источник: ТАСС

Россиянка с коронавирусом выявлена на Кипре

НИКОСИЯ, 13 сентября. /ТАСС/ — Двадцать три случая заражения новым коронавирусом было зафиксировано за последние сутки на Кипре, а среди инфицированных на греческом юге острова есть россиянка. Об этом сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения Республики Кипр.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:25 MSK, 14.09
Инфицировано1 062 811+5 449
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Скончалось18 578+94
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Выздоровело876 225+2 690
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Инфицировано28 850 901+264 228
31.08
220909
1.09
260664
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12.09
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13.09
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31.0813.09
Скончалось921 619+4 398
31.08
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Выздоровело19 504 101+235 653
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12.09
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13.09
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31.0813.09
Источник: AFP 2020

Показатель суточного прироста инфицированных в греческой части Кипра не меняется со среды: уже пятый день кряду число заразившихся за сутки не превышает три. В воскресенье среди них оказалась гражданка России, получившая специальное разрешение на то, чтобы навестить проживающую на острове дочь и ее семью. В аэропорту прилета женщина сдала диагностический тест, который дал положительную реакцию на коронавирус.

При этом у нее не наблюдается никаких симптомов заболевания, вызываемого этим вирусом.

Симптомы не выявлены и у двух других заразившихся на юге острова. Общее же число случаев заражения в греческой части Кипра с самого начала пандемии составляет теперь 1526.

На турецком севере Кипра таковых сейчас намного меньше — 593, однако в последнюю неделю в этой части острова резко ухудшилась эпидемическая обстановка. При этом турко-кипрский Минздрав сообщает о 20 новых инфицированных в воскресенье — меньше субботнего показателя.

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