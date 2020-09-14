Россиянка с коронавирусом выявлена на Кипре

Показатель суточного прироста инфицированных в греческой части Кипра не меняется со среды: уже пятый день кряду число заразившихся за сутки не превышает три. В воскресенье среди них оказалась гражданка России, получившая специальное разрешение на то, чтобы навестить проживающую на острове дочь и ее семью. В аэропорту прилета женщина сдала диагностический тест, который дал положительную реакцию на коронавирус.
При этом у нее не наблюдается никаких симптомов заболевания, вызываемого этим вирусом.
Симптомы не выявлены и у двух других заразившихся на юге острова. Общее же число случаев заражения в греческой части Кипра с самого начала пандемии составляет теперь 1526.
На турецком севере Кипра таковых сейчас намного меньше — 593, однако в последнюю неделю в этой части острова резко ухудшилась эпидемическая обстановка. При этом турко-кипрский Минздрав сообщает о 20 новых инфицированных в воскресенье — меньше субботнего показателя.