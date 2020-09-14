Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов

Небольшой рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией наблюдается в некоторых регионах России, однако в целом по стране ситуация стабильная. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».
Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов.
Глава Минздрава также напомнил о важности соблюдения гражданами
«Циркуляция нескольких видов возбудителя и
«В целом мы говорим о том, что формирование готовности населения к этому периоду — это важный элемент подготовки к
Россия прошла специальную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и имеет самую современную систему контроля за гражданским оборотом вакцин. «Хочу сказать, что созданы новые правила по контролю за вакцинами уже в гражданском обороте. РФ прошла переквалификацию Всемирной организации здравоохранения и имеет самую современную систему контроля за нахождением вакцины в гражданском обороте. В этом участвуют и персонал, и
На примере вакцины против гриппа Мурашко пояснил, что все препараты проходят посерийный контроль и ни одна серия вакцины не поступает в гражданский оборот без прохождения государственного контроля качества. «Это новые изменения в законодательстве, которые позволяют нам быть уверенными, что поступающая вакцины высокого качества, — сказал он. — Сопровождение вакцины или доставки ведется в том числе с использованием систем температурного мониторинга. То есть вся логистическая цепочка абсолютно безопасна для поступления вакцины».
Все необходимые условия безопасности создаются для граждан, принявших решение пройти вакцинацию, в том числе против коронавирусной инфекции. «Касаемо набора добровольцев [для исследования вакцины «Спутник V"] — это 40 тыс. человек. Причем сопровождение их, в том числе на амбулаторном этапе [проводится] с использованием телемедицинских технологий и с использованием современных методов общения, — это мобильное приложение. Хочу отметить, что для остальной категории пациентов, которые будут получать вакцину, мы создаем ресурс, он уже создан фактически, в него будут поступать все данные по вакцинированным пациентам, чтобы оценивать состояние иммунитета. Это возможность уже активного управления инфекционными заболеваниями и [их] профилактики. Мы полностью создаем среду безопасности для пациента при использовании вакцинных препаратов и наблюдении за пациентом», — сказал министр.
В среду Мурашко сообщил, что стартовала третья фаза клинических исследований «Спутник V». Он отметил, что Россия — первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которым будет сделана прививка.
По словам Мурашко, более 90 тыс. заразившихся новой коронавирусной инфекцией находятся в российских медицинских учреждениях. «Мы должны в первую очередь помнить, что заболеваемость в Российской Федерации еще имеет место и в стационарных учреждениях сегодня на лечении находятся 90 с небольшим тысяч человек. Мы видим, что медицинские работники научились управлять инфекцией значительно лучше, чем на начальном этапе», — сказал министр.
Мурашко напомнил, что специально для медиков разработана уже восьмая версия методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом.
«И особенное внимание, конечно же, к особо уязвимым пациентам — это пациенты, имеющие эндокринные заболевания, артериальную гипертензию, излишний вес», — добавил он.
«Вообще мы видим, что здоровый образ жизни и контроль за собственным состоянием здоровья важен не только в обычной жизни, но и когда человек сталкивается с инфекционным процессом, чтобы минимизировать риски для себя, снизить количество осложнений. Поэтому необходимо <…> соблюдать правила здорового образа жизни фактически каждый день», — заключил глава Минздрава.