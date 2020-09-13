В Израиле на три недели введут режим самоизоляции из-за коронавируса

Планируется, что режим начнет действовать в ближайшую пятницу в 14:00 по местному времени и продлится до 9 октября. В этот период почти все школы будут закрыты, жителям запретят без веских причин отдаляться от дома дальше, чем на 500 метров. Рестораны, развлекательные и торговые центры будут закрыты.
Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19.
Аэропорт в
В правительстве согласились на подобные меры после многочасового обсуждения. Цель самоизоляции — снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с коронавирусом.
В субботу министерство здравоохранения Израиля сообщило о 2 715 новых случаях заражения COVID-19. При этом в стране был установлен рекорд по числу пациентов, находящихся в тяжелом состоянии (513 человек). Всего от коронавируса в Израиле скончались более 1,1 тыс. человек, напоминает The Jerusalem Post.