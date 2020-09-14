07:39 (мск), источник: Известия
Снова без крова: что будет с жителями лагеря для мигрантов на Лесбосе
И почему их не хотят отпускать с острова.
Миграционная тема, пик которой, казалось бы, давно прошел, снова всколыхнула Европу. На прошлой неделе на греческом острове Лесбос полностью сгорел лагерь «Мориа» — крупнейшее в Европе пристанище беженцев с населением 13 тыс. человек. Чиновники Евросоюза тут же пообещали греческим властям всю необходимую помощь, чтобы справиться с гуманитарной катастрофой. Но эта поддержка будет преимущественно финансовой: забрать к себе мигрантов, лишившихся теперь абсолютно всего, не горит желанием ни одна страна. Исключение было сделано только примерно для 400 детей, живших в лагере без родственников, — Германия, Франция и Нидерланды согласились разместить их у себя.
Лагерь «Мориа» на греческом острове Лесбос был изначально рассчитан на 3 тыс. человек, но за несколько лет его население, живущее в самодельных деревянных конструкциях, покрытых брезентом, разрослось примерно до 13 тыс.
Жителям палаточного городка часами приходилось простаивать в очереди, чтобы воспользоваться душем или получить продуктовый паек. Здесь не было даже подобия школы, хотя почти половина жителей — дети и подростки, единственным доступным занятием которых стали игры в реках грязи и кучах мусора. А единственной доступной медицинской помощью — полевая клиника «Врачей без границ» (MSF) за пределами лагеря, которая в силу многочисленности больных и малочисленности врачей оказывала помощь лишь в чрезвычайных случаях.
«Это не жизнь, а цикл страданий, который ухудшается день за днем», — сказал
9 сентября все обитающие там 13 тыс. человек враз лишились и таких незавидных условий жизни. В ночь на среду в лагере начался пожар, который
По официальной версии, одновременный поджог в трех местах лагеря устроили сами постояльцы, разгневанные крайне жесткой изоляцией, на которую всех жителей посадили сразу после выявления 2 сентября первого больного COVID-19. Но у большинства правозащитных организаций это не вызвало ни негодования, ни удивления.
Мы много раз предупреждали об эскалации напряженности
из-заусловий в лагере, локдаун стал последней каплей.
Сразу после пожара 406
Через считанные часы после того, как пожар сровнял импровизированный лагерь на Лесбосе с землей, премьер Греции Кириакос Мицотакис созвал экстренное совещание, отрядив по его итогам на остров несколько министров «для оценки ситуации». Помощь Греции «на всех уровнях в эти трудные времена» оперативно предложил и Евросоюз в лице
Но главного, того, чего международные правозащитные организации добивались от ЕС много лет, но так и не добились, — расселить скученный «лагерь позора» с Лесбоса и справедливо распределить беженцев по всем странам континента — не произошло. Даже после того, как самого лагеря не стало.
Разочарую вас, этого и дальше не произойдет. Евросоюз такой, какой он есть. Почему вдруг один пожар должен поменять их позицию? В лучшем случае Греции предложат больше денег, чтобы справиться с ситуацией здесь.
На этом фоне обещание Германии и Франции приютить у себя детей можно уже счесть успехом. При этом и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон призвали другие страны ЕС разделить ответственность, взяв часть малолетних беженцев к себе. Но пока на этот призыв откликнулись лишь в Нидерландах.
Если участь четырех сотен детей обещает быть устроенной, то четкого плана, что делать с тысячами других бывших обитателей «Мории», нет. Инфраструктура, способная вместить разом свыше 12 тыс. человек, на Лесбосе отсутствует, но выпускать погорельцев за пределы муниципалитета власти не хотят.
— Они пошли на это [поджог], так как думали: если сожгут лагерь, то их всех без разбора увезут с острова. У них ничего не выйдет… Тем, кто устроил поджог, стоит забыть о своих планах, — отрезал на днях официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.
В один из первых дней после пожара сотни людей уже пытались пробиться к порту Митилини на Лесбосе, чтобы затем перебраться на континент. Но полиция отогнала всех назад слезоточивым газом.
Позиция правительства — не дать этим людям переехать внутрь Греции, на континентальную часть. Эта позиция продиктована во многом давлением Евросоюза, где не хотят, чтобы впоследствии мигранты смогли перебраться из Греции в другие страны ЕС. И им плевать, если сейчас все эти люди
одну-двенедели побудут без крыши над головой.
Пока греческие власти решили временно разместить погорельцев на трех паромах. Но получить приют там пока смогут преимущественно семьи с маленькими детьми. Что будет со всеми остальными — большой вопрос. Власти, конечно же, обещают обеспечить всех мигрантов не только питанием, но и жильем, но за свое многолетнее пребывание в лагере люди привыкли не
Наталия Портякова