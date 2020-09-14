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07:39 (мск), источник: Известия

Снова без крова: что будет с жителями лагеря для мигрантов на Лесбосе

И почему их не хотят отпускать с острова.

Источник: Reuters

Миграционная тема, пик которой, казалось бы, давно прошел, снова всколыхнула Европу. На прошлой неделе на греческом острове Лесбос полностью сгорел лагерь «Мориа» — крупнейшее в Европе пристанище беженцев с населением 13 тыс. человек. Чиновники Евросоюза тут же пообещали греческим властям всю необходимую помощь, чтобы справиться с гуманитарной катастрофой. Но эта поддержка будет преимущественно финансовой: забрать к себе мигрантов, лишившихся теперь абсолютно всего, не горит желанием ни одна страна. Исключение было сделано только примерно для 400 детей, живших в лагере без родственников, — Германия, Франция и Нидерланды согласились разместить их у себя.

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Казалось, хуже не бывает

Лагерь «Мориа» на греческом острове Лесбос был изначально рассчитан на 3 тыс. человек, но за несколько лет его население, живущее в самодельных деревянных конструкциях, покрытых брезентом, разрослось примерно до 13 тыс.

Жителям палаточного городка часами приходилось простаивать в очереди, чтобы воспользоваться душем или получить продуктовый паек. Здесь не было даже подобия школы, хотя почти половина жителей — дети и подростки, единственным доступным занятием которых стали игры в реках грязи и кучах мусора. А единственной доступной медицинской помощью — полевая клиника «Врачей без границ» (MSF) за пределами лагеря, которая в силу многочисленности больных и малочисленности врачей оказывала помощь лишь в чрезвычайных случаях.

«Это не жизнь, а цикл страданий, который ухудшается день за днем», — сказал как-то про условия в лагере координатор MSF Марко Сандроне.

Источник: Reuters

9 сентября все обитающие там 13 тыс. человек враз лишились и таких незавидных условий жизни. В ночь на среду в лагере начался пожар, который из-за ветреной погоды мигом уничтожил практически все легковоспламеняющиеся хибары. Днем 10 сентября еще один пожар окончательно сровнял с землей то, что уцелело ранее.

По официальной версии, одновременный поджог в трех местах лагеря устроили сами постояльцы, разгневанные крайне жесткой изоляцией, на которую всех жителей посадили сразу после выявления 2 сентября первого больного COVID-19. Но у большинства правозащитных организаций это не вызвало ни негодования, ни удивления.

Мы много раз предупреждали об эскалации напряженности из-за условий в лагере, локдаун стал последней каплей.
Аксель Штайер
один из основателей немецкой правозащитной организации Mission Lifeline

Сразу после пожара 406 детей-мигрантов, проживавших в «Мории» без взрослых родственников, были тремя бортами перевезены в Салоники. Остальным же пришлось ночевать где придется — на обочинах дорог, стоянках супермаркетов и в полях по всему острову. Несколько десятков семей устроились на кладбище.

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Лучше вы не к нам

Через считанные часы после того, как пожар сровнял импровизированный лагерь на Лесбосе с землей, премьер Греции Кириакос Мицотакис созвал экстренное совещание, отрядив по его итогам на остров несколько министров «для оценки ситуации». Помощь Греции «на всех уровнях в эти трудные времена» оперативно предложил и Евросоюз в лице вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса. В частности, Брюссель выразил готовность взять на себя финансовое бремя по переводу с Лесбоса на греческий материк всех несопровождаемых детей и подростков, а также по их размещению.

Но главного, того, чего международные правозащитные организации добивались от ЕС много лет, но так и не добились, — расселить скученный «лагерь позора» с Лесбоса и справедливо распределить беженцев по всем странам континента — не произошло. Даже после того, как самого лагеря не стало.

Источник: Reuters
Разочарую вас, этого и дальше не произойдет. Евросоюз такой, какой он есть. Почему вдруг один пожар должен поменять их позицию? В лучшем случае Греции предложат больше денег, чтобы справиться с ситуацией здесь.
Димитрис Христопулос
глава греческого комитета по правам человека и вице-президент Международной федерации прав человека

На этом фоне обещание Германии и Франции приютить у себя детей можно уже счесть успехом. При этом и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон призвали другие страны ЕС разделить ответственность, взяв часть малолетних беженцев к себе. Но пока на этот призыв откликнулись лишь в Нидерландах.

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Если участь четырех сотен детей обещает быть устроенной, то четкого плана, что делать с тысячами других бывших обитателей «Мории», нет. Инфраструктура, способная вместить разом свыше 12 тыс. человек, на Лесбосе отсутствует, но выпускать погорельцев за пределы муниципалитета власти не хотят.

— Они пошли на это [поджог], так как думали: если сожгут лагерь, то их всех без разбора увезут с острова. У них ничего не выйдет… Тем, кто устроил поджог, стоит забыть о своих планах, — отрезал на днях официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

В один из первых дней после пожара сотни людей уже пытались пробиться к порту Митилини на Лесбосе, чтобы затем перебраться на континент. Но полиция отогнала всех назад слезоточивым газом.

Позиция правительства — не дать этим людям переехать внутрь Греции, на континентальную часть. Эта позиция продиктована во многом давлением Евросоюза, где не хотят, чтобы впоследствии мигранты смогли перебраться из Греции в другие страны ЕС. И им плевать, если сейчас все эти люди одну-две недели побудут без крыши над головой.
Димитрис Христопулос

Пока греческие власти решили временно разместить погорельцев на трех паромах. Но получить приют там пока смогут преимущественно семьи с маленькими детьми. Что будет со всеми остальными — большой вопрос. Власти, конечно же, обещают обеспечить всех мигрантов не только питанием, но и жильем, но за свое многолетнее пребывание в лагере люди привыкли не очень-то доверять обещаниям.

Наталия Портякова

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