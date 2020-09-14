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Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Среднестатистическая российская семья тратит на
Ситуация в сфере ЖКХ является одной из острых и широко обсуждаемых тем в России, в том числе,
Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов семей на
Результаты исследования свидетельствуют о существующей неравномерности доли затрат на ЖКУ в региональном разрезе. Значение показателя в регионах изменяется в диапазоне от 4,9% до 13,7%.
По итогам 2019 года наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Ингушетии (4,9%). Также мало тратят на оплату услуг ЖКХ жители Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области. В перечисленных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7,5% совокупных потребительских расходов.
Самая большая доля расходов на ЖКУ — в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%). Всего же свыше десяти процентов своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 47 субъектов.
Позиции регионов в рейтинге, по мнению экспертов РИА Новости, объясняются влиянием различных факторов.
Как свидетельствует исследование, в половине регионов доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов выросла.
В целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2018 годом осталась на таком же уровне и составила 9,6%. Сокращение доли отмечается в 36 регионах. Наиболее существенно она снизилась в
Увеличилась доля расходов на ЖКУ в совокупных потребительских расходах семей в 43 регионах. Самый существенный рост произошел в Севастополе (+1,9 процентных пункта), Республике Татарстан (+1,6 процентных пункта) и в Чеченской Республике (+1,5 процентных пункта).
В шести регионах — в Кемеровской области, Башкирии, Удмуртии, Ульяновской Курской и в Тверской областях доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2018 годом не изменилась.
Эксперты РИА Новости также рассчитали объем денежных средств, который семьи тратят на услуги ЖКХ в регионах. С.
Свыше 7,5 тысячи рублей в месяц расходуют на ЖКУ также в Магаданской области, Москве, Ненецком и
Меньше всего за услуги ЖКХ платят жители Курганской области и Республики Тыва. Расходы средней семьи в этих регионах составляют менее 2,6 тысячи рублей в месяц.
В целом же по России затраты средней семьи на ЖКУ в 2019 году составляли 4,8 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2018 годом данный показатель вырос на 9,1%.
Эксперты полагают, что в нынешнем году на фоне пандемии коронавируса можно ожидать некоторого изменения структуры потребительских расходов. Затраты на путешествия, развлечения, кафе и рестораны по понятным причинам снизятся. Также
При этом оплата коммунальных платежей является «обязательной» статьей расходов. Таким образом, можно ожидать, что доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов вырастет.
* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.