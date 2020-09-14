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03:23 (мск), источник: РИА Новости

Названы регионы с самой высокой долей расходов на услуги ЖКХ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая — в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости.

Источник: AP 2020

Зависит от региона

Ситуация в сфере ЖКХ является одной из острых и широко обсуждаемых тем в России, в том числе, из-за периодического роста тарифов на фоне непрозрачности системы ценообразования и частых претензий к качеству предоставляемых услуг.

Для многих россиян оплата коммунальных услуг составляет существенную часть семейного бюджета, и даже небольшой рост тарифов может ощутимо отразиться на уровне благосостояния.

Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в российских регионах. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов федерации по доле расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

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Результаты исследования свидетельствуют о существующей неравномерности доли затрат на ЖКУ в региональном разрезе. Значение показателя в регионах изменяется в диапазоне от 4,9% до 13,7%.

Доля трат на ЖКУ

По итогам 2019 года наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Ингушетии (4,9%). Также мало тратят на оплату услуг ЖКХ жители Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области. В перечисленных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7,5% совокупных потребительских расходов.

Самая большая доля расходов на ЖКУ — в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%). Всего же свыше десяти процентов своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 47 субъектов.

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Позиции регионов в рейтинге, по мнению экспертов РИА Новости, объясняются влиянием различных факторов. Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе, природно-географическими причинами. Также значение имеет уровень доходов жителей. Помимо этого, на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование жилищно-коммунальными услугами. В большинстве случаев влияние на те или иные позиции регионов оказывают сразу несколько перечисленных факторов.

Доля расходов выросла в 43 регионах

Как свидетельствует исследование, в половине регионов доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов выросла.

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В целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2018 годом осталась на таком же уровне и составила 9,6%. Сокращение доли отмечается в 36 регионах. Наиболее существенно она снизилась в Ямало-Ненецком автономном округе (-4,4 процентных пункта), в Камчатском крае (-2,2 процентных пункта) и в Иркутской области (-1,4 процентных пункта).

Увеличилась доля расходов на ЖКУ в совокупных потребительских расходах семей в 43 регионах. Самый существенный рост произошел в Севастополе (+1,9 процентных пункта), Республике Татарстан (+1,6 процентных пункта) и в Чеченской Республике (+1,5 процентных пункта).
В шести регионах — в Кемеровской области, Башкирии, Удмуртии, Ульяновской Курской и в Тверской областях доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2018 годом не изменилась.

Средний размер трат

Эксперты РИА Новости также рассчитали объем денежных средств, который семьи тратят на услуги ЖКХ в регионах. С.

амый существенный объем затрат в Камчатском крае — средняя семья здесь платит за услуги ЖКХ более девяти тысяч рублей в месяц.

Свыше 7,5 тысячи рублей в месяц расходуют на ЖКУ также в Магаданской области, Москве, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

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Меньше всего за услуги ЖКХ платят жители Курганской области и Республики Тыва. Расходы средней семьи в этих регионах составляют менее 2,6 тысячи рублей в месяц.

В целом же по России затраты средней семьи на ЖКУ в 2019 году составляли 4,8 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2018 годом данный показатель вырос на 9,1%.

Эксперты полагают, что в нынешнем году на фоне пандемии коронавируса можно ожидать некоторого изменения структуры потребительских расходов. Затраты на путешествия, развлечения, кафе и рестораны по понятным причинам снизятся. Также из-за нестабильной экономической ситуации наверняка многие отложат крупные покупки до лучших времен.

При этом оплата коммунальных платежей является «обязательной» статьей расходов. Таким образом, можно ожидать, что доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов вырастет.

* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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