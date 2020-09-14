У Минтруда нашли нарушения более чем на 800 миллионов рублей

«Всего Минтруд в прошлом году допустил 45 нарушений и недостатков на сумму 836,4 млн рублей. Больше всего — при предоставлении и использовании субсидий», — указывает Счетная палата.
В ряде случаев министерство без объяснения причины увеличивало объемы ассигнований для своих подведомственных бюджетных организаций.
Например, есть управление по эксплуатации зданий. На девять миллионов увеличили первоначальный размер ассигнований, хотя никаких оснований для этого не было.
Отмечается, что значительные системные нарушения выявлены в подведомственных Минтруду образовательных учреждениях, по которым будет направлено письмо в Генпрокуратуру. Также контрольное ведомство сообщит в ГП о нарушении министерством закона о государственных закупках. «Один эпизод связан с тем, что контракт выполнен не полностью, хотя был полностью оплачен», — рассказал аудитор.
Роструд тоже нарушал в 2019 году закон о госзакупках, но в части сроков утверждения плана-графика закупок и его размещения в единой информационной системе. «Также служба с опозданием на 208 дней оплатила товары, работы и услуги по контракту в рамках ФП “Поддержка занятости и повышение эффективности труда для обеспечения роста производительности труда” нацпроекта “Производительность труда и поддержка занятости”. Кроме того, Роструд и его территориальные органы допустили дополнительные расходы федерального бюджета на 547 тысяч на уплату штрафов за несвоевременное перечисление налогов и страховых взносов», — перечислила Счетная палата.
Оба ведомства участвуют в трех государственных программах: «Социальная поддержка граждан», «Содействие занятости населения» и «Доступная среда». Как указывает Счетная палата, по итогам 2019 года расходы по госпрограммам исполнены на высоком уровне — от 97,9% до 99,4%, а вот с реализацией получилось значительно хуже: не выполненными остались около четверти целевых показателей.