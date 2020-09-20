Ушли молодыми: советские и российские актеры, умершие слишком рано

Актер, сыгравший Романа Лавочкина в фильме «Вам и не снилось», был восходящей звездой советского кинематографа. Никита Михайловский умер в 27 лет от лейкоза.
Знаменитый пионер Коля Герасимов из «Гостьи из будущего» умер всего в 26 лет. Алексей погиб, задохнувшись дымом во время пожара в квартире. Молодой человек был нетрезв и слишком крепко спал.
Актер, сыгравший у Леонида Гайдая в «Вожде краснокожих», увлекался ставками на скачках. Однажды, после ссоры на ипподроме, Сергея толкнули под трамвай. Ему был всего 21 год.
Актер, сыгравший пионера Митю Полякова в трилогии «Кортик», погиб в 35 лет. В квартиру ворвался киллер и расстрелял их с матерью. Преступление не было раскрыто.
Звезда «Диверсанта», Галкин скончался в 38 лет от остановки сердца. Его организм был изношен из-за нервного истощения и алкоголя, установили медики.